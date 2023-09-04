Леонардо Ди Каприо вырос в бедности. На что он теперь тратит свои миллионы?

Леонардо Ди Каприо — один из самых известных голливудских актеров конца XX — начала XXI века. По мнению многих киноведов, он мог получить «Оскара» уже в 19 лет за роль Тоби в картине «Жизнь этого парня». Лео играл там пасынка героя Роберта Де Ниро — и едва ли не переиграл своего прославленного экранного партнера. И хотя заветной награды актеру пришлось ждать не один десяток лет, красивые женщины, дорогие часы и быстрые машины появились у него значительно раньше. О романах, премиях и недвижимости Леонардо Ди Каприо — в новом материале «Ленты.ру» из серии статей о роскошной жизни знаменитостей.

© Кадр из фильма

«Рос нищим и был счастлив»

Видео дня

Что такое трудное детство, Ди Каприо знал не понаслышке. Его родители — граффитист Джордж Ди Каприо и секретарша Ирмелин Инденбиркен — развелись, когда мальчику был всего год. Лео был единственным и поздним ребенком в семье Джорджа и Ирмелин: он появился на свет, когда родителям было за сорок. Матери пришлось трудиться на нескольких работах, чтобы содержать сына. Раннее начало его кинокарьеры объясняется не столько родительским тщеславием, сколько желанием мальчика помочь матери заработать денег. Но богатство не стало для него самоцелью на всю жизнь.

Последнее, чего бы я хотел — это превратиться в типичного жирного голливудского ублюдка при деньгах. Я рос нищим и по-настоящему был счастлив именно тогда, — Леонардо Ди Каприо

Лео бросил школу, едва получив справку о минимально необходимом среднем образовании: он не любил учиться и не хотел пропускать кастинги на киностудиях. Впрочем, уже будучи известным, он признавался, что ребенком мечтал стать биологом. Возможно, этим объясняется интерес актера к экологии: он входит в руководящие советы природоохранных организаций International Fund For Animal Welfare, Natural Resources Defense Council и Global Green USA. К тому же актер основал собственный фонд для защиты природы.

Первыми ролями Ди Каприо были персонажи рекламных роликов, затем настал черед сериалов, в том числе знакомой российским зрителям «Санта-Барбары». В неполные 19 лет он получил первую серьезную роль — в уже упомянутой «Жизни этого парня», и с тех пор его карьера шла только в гору. В 1998-м он снялся в главной роли в романтической драме «Титаник». Его герой, долго и красиво погибающий в ледяной воде после крушения лайнера, моментально сделал Лео кумиром миллионов девушек по всему миру.

Первого «Оскара» Ди Каприо получил только после сорока лет — в 2016, за роль траппера Хью Гласса в фильме «Выживший». Кинокритики и зрители недоумевали: мол, у этого большого актера было много более интересных и серьезных ролей, а он получил награду за то, что его не съел медведь. Но ранее было множество других премий, включая награду MTV за «Титаник», «Золотые глобусы» за «Авиатора», «Волка с Уолл-стрит» и «Выжившего», премию BAFTA и другие. За одну из лучших своих ролей — заглавного персонажа в драме «Великий Гэтсби» по хрестоматийному роману Фитцджеральда — актер удостоился Премии Австралийской киноакадемии. И стал героем множества мемов.

Ирмелин Инденбиркен назвала сына в честь итальянского художника Леонардо да Винчи, к тому же у ребенка есть итальянские корни по отцовской линии (оттуда и звучная неаполитанская фамилия). Бабушка Ди Каприо по матери Елена Смирнова происходила из семьи русских эмигрантов, а дед был немцем. Таким образом, звезда американского кино самым наглядным образом олицетворяет концепцию национального «плавильного котла», как часто называли США. Возможно, поэтому он нравится множеству зрителей в самых разных странах.

Только модели — и только до 25 лет

Богатый, знаменитый и привлекательный актер живет жизнью плейбоя — такой же, как у многих его киноперсонажей. Он предпочитает встречаться с красивейшими женщинами земли — супермоделями. Первой в череде его известных подружек, еще в 1990-е, была датская манекенщица Хелена Кристенсен. Она уступила свое место бразильской коллеге Жизель Бюндхен: с ней Лео встречался с 2000 по 2005 год. Следующую «пятилетку» (2006-2009) звание официальной подружки звезды носила израильская модель Бар Рафаэли.

В начале 2010 года пара объявила, что временно расстается, но через несколько месяцев актер и модель объявили о воссоединении и даже о возможной помолвке. Но в мае 2011-го Лео и Бар все-таки окончательно разошлись. Возможно, поводом для ухода от Бар Рафаэли стало желание Лео сделать «паузу в моделях»: он стал бойфрендом актрисы Блейк Лавли. Однако роман продлился всего полгода. Следующей счастливицей стала «ангел» Victoria’s Secret Эрин Хитертон. Ее привлекательности хватило на то, чтобы удержать Ди Каприо еще на год.

Далее были немецкая модель Тони Гаррн, ее датская коллега Нина Агдал и еще одна немка Лорена Рэй. Последней на настоящий момент «долговременной» девушкой актера считается аргентинская модель и актриса Камила Морроне. Их роман продержался пять лет — видимо, для Леонардо это критический срок. После разрыва с Камилой папарацци заметили актера на яхте во французском Сен-Тропе вместе с молодой украинской моделью Марией Береговой, но в большой роман эта интрижка не переросла.

Таблоиды иронично отмечают, что кинозвезда интересуется только женщинами до 25 лет, притом что ему в ноябре 2023 года исполнится 49

Чтобы опровергнуть такое утверждение, Ди Каприо несколько раз появлялся на публике с супермоделью Джиджи Хадид, которой уже «целых» 28 лет. При этом, по отзывам общих знакомых, актер расстается с подружками мирно, они сохраняют приятельские отношения. Никаких скандальных обвинений в адрес Лео никто пока не выдвигал. В последнее время ходят слухи о новом романе кинозвезды — с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

Самое нежное отношение у пока бездетного Леонардо вызывает его собака. Во время пандемии коронавируса Ди Каприо и Камила Морроне приютили щенков хаски — Джека и Салли. После окончания карантина Джеку нашли новых хозяев, а Салли осталась у Лео и его девушки. Когда они расстались, то договорились, что собака пребывает под их совместной опекой. Поэтому Леонардо и Камила нередко встречаются, чтобы передать друг другу Салли — точь-в-точь разведенные родители.

Счастливый наблюдатель часов

Ведущие часовые производители всегда были рады видеть Леонардо Ди Каприо в числе своих бренд-амбассадоров или «друзей марки». Какие-то часы актер покупал себе сам, а некоторые даже пожертвовал для благотворительных аукционов. Так, например, произошло с моделью известной швейцарской мануфактуры Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB. Часы входили в серию, выпущенную в рамках программы по борьбе с изменением климата. На задней крышке выгравировано имя актера. Тот факт, что Лео носил часы и таким образом создал им должный провенанс, сильно повысил стоимость модели на аукционе. Деньги от продажи часов пошли на защиту окружающей среды. Есть у актера и другие часы этой известной марки — Jaeger-LeCoultre Master Minute Repeater с репетиром.

Ди Каприо, как и многие звезды, искренний поклонник «Ролексов». Актер не раз появлялся на публике с хронографом Rolex Cosmograph Daytona с бриллиантовыми часовыми метками, в корпусе из белого золота, с черным циферблатом и керамическим безелем. Также в его коллекции есть экземпляр лимитированного выпуска хитовых Nautilus от Patek Philippe в стальном корпусе, с редким бирюзовым циферблатом.

Некоторое время назад аналогичные часы продавались на вторичном рынке в России более чем за 250 миллионов рублей

Будучи амбассадором бренда TAG Heuer, Леонардо Ди Каприо носил и недорогой (по сравнению с Rolex), но популярный хронограф TAG Heuer Carrera Calibre 1887 на кожаном ремешке, и гоночные часы Carrera 1887 Titanium Racing Chronograph в титановом корпусе с черным карбидным покрытием, и дайверские часы TAG Heuer Aquaracer 500m. А в разработке дизайна модели Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph актер принял участие лично. Часы были выпущены ограниченной серией из двух тысяч экземпляров, а средства от их продажи перечислили в экологические организации Natural Resources Defense Council (NRDC) и Green Cross International. Иногда актер надевает часы небольших молодых марок, вроде Kriëger, и даже «балуется» бюджетными ToyWatch.

Дома, виллы и необитаемый остров

С начала 2000-х основной резиденцией Ди Каприо был дом в районе фешенебельных особняков Берд-Стритс на Голливудских холмах. Дом был сравнительно небольшим для звезды масштаба Лео: всего чуть больше 400 квадратных метров. Но с прекрасным видом на небоскребы Лос-Анджелеса и пейзажным бассейном.

Однако молодой и горячий актер в 2007 году сильно поссорился с соседями — престарелой состоятельной четой Линклау. Им не нравилось, что Лео устроил на своем участке спортивную площадку: это якобы нанесло «структурный урон» их владениям. Однако проблему удалось решить мирным путем. В 2022 году, овдовев, Рон Линклау продал Ди Каприо свой особняк и участок за 10,5 миллиона долларов (более 717 миллионов рублей), так что актер смог объединить два владения.

Еще один часто упоминаемый в прессе объект недвижимости Лео — особняк Red Oak Manor в Лос-Фелисе, респектабельном пригороде Лос-Анджелеса. Актер купил поместье у диджея, певца и композитора Моби за четыре с лишним миллиона долларов. Дом постройки 1920-х годов в псевдоэдвардианском стиле — со стрельчатыми окнами, эркерами, двускатной крышей, покрытой черепицей, с живописными трубами и, конечно, с настоящим камином был обставлен довольно минималистично, в светлых натуральных тонах.

Мебель выбрали дизайнерскую: стулья Eames Chair от Vitra, столик Tulip от Knoll, еще один большой стол из модного слэба, модульные диваны и кресла в стиле 1960-х годов. В гостиной — рояль, а ванная отделана серым мрамором. Конечно, как и в любом приличном лос-фелисском особняке, при доме есть бассейн.

И это не все дома, принадлежащие или принадлежавшие Лео. Он вложил в недвижимость в Нью-Йорке, Малибу, Палм-Спрингс и других местах немалую часть своих гонораров и рекламных заработков. Первой его громкой сделкой была покупка жилья у самой Мадонны еще в 1990-е. Некоторые из принадлежащих ему объектов он сдает внаем, в каких-то время от времени живет сам.

В собственности актера был даже небольшой необитаемый островок у побережья Белиза

В 2021 году Леонардо Ди Каприо решил продать свою нью-йоркскую квартиру в престижном районе Вест-Виллидж на Манхэттене, в доме от застройщика Delos. Эта компания подчеркивает свой статус зеленой: ее постройки получают сертификаты Well, подтверждающие высокое качество жизни, чистоту воздуха, освещенность. За 340-метровую квартиру с тремя спальнями, системой фильтрации воды и воздуха и даже оздоровительным душем с витамином С актер запросил 8,5 миллиона долларов (около 625 миллионов рублей).

«Зеленые» машины

Поскольку Ди Каприо постоянно подчеркивает, что он — за чистую планету, ему приходится соответствовать этому принципу и в выборе автомобилей. Даже получая «Оскар», в своей ответной речи он упомянул об ответственности человечества за экологическую ситуацию в мире. Поэтому в его в гараже — не суперкары, а электромобили и гибриды.

Некоторые из них подчеркнуто скромные, например, хетчбэк-гибрид Toyota Prius, популярный у многих часто выступающих на публике экологов. Машина потребляет меньше четырех литров бензина на сто километров, а для ее отделки использован экологически чистый биопластик растительного происхождения.

Сразу после получения «Оскара» Лео выложил 100 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей) за гибрид Fisker Karma Automotive с солнечными батареями на крыше. Актер даже стал соинвестром и активным бренд-амбассадором этой марки. Ну и, конечно, любитель эко-автомобилей не мог обойтись без Tesla. Ди Каприо купил спорткар Tesla Roadster — впечатляющую внешне, полностью электрическую машину на литий-ионных аккумуляторах.

Самой же «медийной» машиной оскаровского лауреата стал довольно заурядный для звезды такой величины внедорожник Range Rover. Машина прославилась в 2016-м, когда Лео ехал в ней со своей подругой, моделью Ниной Агдал, и попал в незначительную аварию. Единственными последствиями происшествия стали многочисленные публикации в таблоидах.