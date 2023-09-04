Анастасия Калашникова — о работе, семье и идеальном отдыхе

Совсем скоро в широкий прокат выходит семейная комедия «Праздники» — режиссерский дебют актера Бориса Дергачева. Одну из ключевых ролей в проекте сыграла актриса Анастасия Калашникова.

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Воспользовавшись случаем, мы поговорили с Настей и узнали о съемках, о работе с Марией Ароновой и о семейных ценностях.

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— Анастасия, 7 сентября на экраны выйдет семейная комедия «Праздники», где на примере семьи Пыжовых, расскажут о внутренней стороне взаимоотношений в «ячейке общества». Насколько актуален этот проект для современных зрителей?

— На мой взгляд, проект максимально актуальный, потому что он про нас с вами. Здесь нет никаких вымышленных героев и фантастики. Все написанные персонажи максимально похожи на меня, на вас и на наших соседей.

Комедия «Праздники» — это симбиоз русской ментальности, наших традиций и вечных проблем «отцов и детей». Все это приправлено прекрасным юмором, который привлекает и объединяет. Смеяться над собой, но при этом задуматься: «Как мы живем?», «Что такое семья?», «Правильно ли у нас расставлены приоритеты?», «Что такое любовь?».

По этой причине, мне кажется, что такие проекты, как наш, были и будут актуальны. Они про человеческую душу, про то, что нас окружает. Людям всегда интересно смотреть на себя со стороны.

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— В чем особенность семьи Пыжовых, чем она отличается от всех других семей, которые когда-либо были на экране?

— Мы не задавались этим вопросом. На этапе подготовки, когда у нас были читки, просто разбирали наших персонажей конкретно в предлагаемых обстоятельствах. В чем-то они немного фриковаты: в своих проявлениях чувств, в градусе существования, в любви, которую испытывают друг к другу. В злобе, которую они ощущают в моменте от тех или иных обстоятельств.

Не думаю, что здесь актуально говорить о каких-либо отличиях. Здесь самое главное, что мы старались сделать героев, приближенными к тем, кто нас окружает. Отразить то, кем мы сами являемся. И надеюсь, что в этом получилась наша правда.

— Расскажите подробнее о вашей героине. Какую позицию она занимает в семье? В чем её фишка?

— Фишка моей героини в том, что она старшая сестра и этим все сказано. С нее больше спрос, ей больше достается, на ней больше ответственности. Младшая сестра позволяет себе все что угодно, получит все равно старшая. Она так себя позиционирует по жизни: успешная красотка, которая работает и стремится к порядку, но при всем при этом она невероятно ранима, очень трогательная.

Эта несостыковка, какой ее видят в семье, и то, какая она внутри, от этого и возникает конфликт, происходят обстоятельства, в которые она попадает. Обожаю свою героиню, очень объемный образ.

— Авторы проекты заявили, что герои комедии — это не показатель эталонной семьи, но они настоящие. В чем конкретно это выражается?

— Они настоящие в том, как они проявляют себя: в стрессовых ситуациях, в том, как они любят, страдают, горюют, злятся, ненавидят, обожают… Вот как мы с вами, когда дома на нас никто не смотрит. Авторы пытались передать наших персонажей именно такими, какими мы были бы за дверью, если бы за нами никто не подглядывал.

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— Во время съемок возникло ли у вас ощущение, что вы находитесь в «семье»?

— Да, да и да. Я безумно счастлива, что оказалась в этом проекте, хотелось бы, чтобы у него было большое будущее. Как говорится: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». И действительно, наш проект называется «Праздники».

Я сейчас не приукрашиваю, но каждый раз, когда ехала на смену в 5 или 7 утра, или на ночную, неважно, то собиралась как на праздник. Именно от этого ощущения семьи, от этой атмосферы, потому что мы снимали за городом, на даче. У нас там что ни день, то какой-нибудь шашлык, плюс прекрасные партнеры — Виталий Хаев, Мария Аронова, которые играют моих родителей, задавали тон. Рядом с ними я чувствовала себя ребенком. Это ценно для меня, поскольку такое случается всё-таки редко на площадке. Мы не работали, а действительно занимались творчеством, искренне любили друг друга и любим! Надеюсь, что наша история будет иметь красивое продолжение.

— В жизни удается ли вам совмещать работу и семью?

— Конечно, удается. Когда активно идут съемки, удается сильно меньше, но есть выходные. Я не отношусь к своей работе как к работе. Это дело, которое я люблю, поэтому счастлива заниматься им. Оно не забирает силы, а наоборот дает мне энергию.

— Какие праздники в вашей семье любят больше всего? Почему?

— В моей семье любят все праздники. Мы любим и просто собираться по выходным без повода.

Я больше всего люблю Новый год, это мой самый любимый праздник. Ещё люблю день рождения. Так случилось, что мы с моим мужем родились в один день, а у мужа есть еще брат-двойняшка, поэтому у нас тройной большой праздник.

— Анастасия, что для вас означает слово «семья»?

— Семья — это там, где я могу по-настоящему отдохнуть и расслабиться, это там, где я могу быть собой. Это мой дом. Это мой тыл. Это моя опора и защита.

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— Представьте, что вы организовываете семейную вечеринку. Какой бы дресс-код и палитру цвета выбрали бы для этого мероприятия?

— Я бы, скорее всего, никого не ограничивала в выборе дресс-кода, но если нужно ответить конкретно на этот вопрос, то расскажу о своей свадьбе.

Для этого торжества у нас был необычный дресс-код. Я просто обожаю закаты, поэтому у нас были оттенки всех таких закатных цветов. Гостям мы предложили просто выдержать такую палитру, было красиво!

— В жизни и на экране у вас всегда превосходно уложены волосы. Расскажите какие этапы в уходе за волосами вы совершаете?

— На самом деле, спасибо большое за комплимент, но я лентяйка. Я особо ничего не делаю. Например, в кадре мои волосы выглядят хорошо, поскольку это, конечно же, заслуга прекраснейших художников по гриму и девочек, которые надо мной колдуют. В жизни я просто доверяю себя в руки хорошему мастеру, и иногда, когда есть вдохновение, втираю какие-нибудь масочки, но это бывает крайне редко.

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— Какие места в Москве и Петербурге самые идеальные для прогулок с семьей? Почему?

— Я очень люблю проводить время за городом, люблю Московскую область. Обожаю свою дачу, и вот там я действительно отдыхаю, проводя классно время.

Что касается Петербурга, то я бы хотела, чтобы у меня случилась любовь с ним. Пока не нашелся человек, который смог бы мне показать Петербург и рассказать, в каких местах можно классно провести время с семьей.