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Олег Тактаров рассказал о деградации Голливуда

Боец смешанных единоборств и актер Олег Тактаров рассказал о съемках в Голливуде во время пандемии коронавируса. Его цитирует aif.ru.

Олег Тактаров рассказал о деградации Голливуда
© Газета.Ru

По словам Тактарова, в 2020 году он снимался в фильме "Мужчина из Торонто" в Канаде и решил навестить своих детей в Лос-Анджелесе.

"В первом классе никого, кроме меня. Один. И за то, что у меня маска оказалась в три раза ниже носа, задержали рейс, подогнали к самолету трап и высадили меня", - сказал он.

Актер уверен, что главной причиной высадки оказалась просьба, чтобы его не обслуживал стюард, который ему не понравился.

"А когда прилетел в Лос-Анджелес следующим рейсом, увидел ужас, в который превратился за последние годы Беверли-Хиллз и вообще Голливуд. Какие-то грязные палатки, мусор. Думаю: "Куда я попал? Это что такое?!" Помните, как в 80-е годы Америку показывали в фильмах типа "Робокоп", - рассказал Тактаров об увиденной им деградации Голливуда.

Сейчас Тактаров живет в Сарове и много снимается в России. Накануне Тактаров потерял роли в четырех зарубежных фильмах.

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