Алкоголь и черные риэлторы: судьба дочери Николая Рыбникова

Жизнь может быть коварной и не всегда дарит радость и успех. История Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова – это история, полная испытаний и неожиданных поворотов, которая началась с успешной карьеры, беззаботного родительства и закончилась тяжелыми проверками, связанными с алкоголизмом наследницы.

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Алла Ларионова и Николай Рыбников познакомились будучи студентами ВГИКа. Однако, их судьбы вначале развивались по-разному. Алла не прошла творческий конкурс, в то время как Николай Рыбников вызвал интерес приемной комиссии своими талантами.

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Рыбников узнав о неудаче понравившейся девушки, вступился за нее, предложив комиссии взять Ларионову вместо себя.

Этот акт доброты изменил всё, и вскоре абитуриентка Ларионова была зачислена на актерский курс.

Николай Рыбников был влюблен в Аллу, но его чувства были безответными. И на фоне этого он даже пытался совершить отчаянный шаг, но был спасен соседом по комнате.

По совету Гермасимова звезда фильма «Высота» добивался Ларионову. Он постоянно напоминал ей о своей любви, поэтому, когда у актрисы возникали трудности, она всегда знала, на кого можно полагаться.

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В 1956 году Алла Ларионова и ее любовник, от которого она ждала ребенка — актер Иван Переверзев, получив приглашение на съемки фильма «Полесская легенда» отправились в Минск. Алла надеялась, что это может быть началом новой жизни, ведь она ждала от Ивана предложение руки и сердца. Однако, неожиданно Алла узнала, что Иван тайно женился на другой женщине. Это страшное известие разрушило ее мечты. В этот момент Николай Рыбников был рядом, и он решил действовать.

Он приехал в Минск, и наконец-то смог добиться расположения любимой девушки. Вскоре пара стала мужем и женой, а через несколько месяцев родителями дочери Арины.

Артист заменил Арине родного отца, он настолько любил дочь, что та узнала правду только лишь когда стала взрослой.

«Я всегда чувствовала, что Николай был моим настоящим отцом» — говорила Арина.

В 1961-м в семье Рыбникова появилась на свет его родная наследница Алена. Обе девочки росли не в чем, не зная нужды, наслаждались беззаботным детством и юностью, а также пробовали свои силы в кино: Алена впервые попала на съемочную площадку в возрасте двух лет, затем став старше снялась с отцом, а Арина попробовала себя в роли актрисы в школьные годы.

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Несмотря на опыт работы в кинематографе, Арина не пошла по стопам родителей и не заинтересовалась актерской профессией. Позже, Арина окончила полиграфический техникум и работала в издательстве. Однако, с течением времени, ее жизнь начала меняться, и менялась она не в лучшую сторону.

Если ранее она позволяла себе регулярно выпивать, то после смерти отца, Арина и вовсе начала терять контроль над своей жизнью. Пьянство и алкоголь с мутными компаниями привели к увольнению с работы. Сложности на работе и личные проблемы привели к тому, что мать продала свои квартиры и отдала одну из них нерадивой дочери.

Трагическая судьба унесла Аллу Ларионову в 2000 году. Ее дочь Арина, боровшаяся с алкогольной зависимостью, не пришла на похороны. Вместо этого, ее квартира стала местом встречи странных личностей и шумных застолий, а также коллекторов, охотившихся на ее квартиру.

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