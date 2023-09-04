Звёзды сериала «Во все тяжкие» присоединились к забастовке

Честно говоря, я не получил ни цента от Netflix за «Во все тяжкие», и для меня это полное безумие. Я думаю, что многие онлайн-кинотеатры прекрасно знают, что им сходит с рук невыплата справедливой заработной платы, но сейчас пришло время раскошелиться.