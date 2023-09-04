Актер из "Как я встретил вашу маму" Боб Баркер умер на сотом году жизни

На сотом году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе скончался американский актер, продюсер и популярнейший ведущий игровых шоу Боб Баркер. Об этом сообщает People.

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Артиста похоронили рядом с могилой жены на "звездном" кладбище Голливуд-Хиллз, уточняет издание.

Роберт Уильям Баркер родился в 1923 году в Даррингтоне. В колледже занимался баскетболом. В 1943-м поступил на военную службу, начал проходить подготовку как пилот истребителя, но в боевых действиях не участвовал. Работал на радио в Спрингфилде. В 1950-м переехал в Калифорнию с целью укрепить карьеру в шоу-бизнесе. Шесть лет вел The Bob Barker Show, после - знаменитую программу The Price Is Right.