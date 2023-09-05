Юморист Никулин рассказал о том, как сложно заработать актерством
Звезда КВН из Барнаула, актер Дмитрий Никулин рассказал о съемках в Москве. Его цитирует Ngs.ru.
По словам Никулина, предложения о съемках ему делают часто, однако полноценно заработать на жизнь актерством сложно, и он живет в Барнауле, а в Москву летает на пробы.
Артист признался, что его нередко просят сыграть "интеллигентного пьянчужку". Актер отметил, что для этого существует несколько способов, и какой из них выбрать — зависит от конкретной ситуации.
Сейчас Никулин снимается в эпизодической роли сторожа музея в сериале "Нахимовцы".
Дмитрий Никулин стал известен в составе томской команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта". Сейчас играет в спектаклях, в частности, в театре эстрады в Барнауле.
Снимался в телепроектах "ОСП-студия", "33 квадратных метра", "Назло рекордам", "Слава богу ты пришел", "Хорошие шутки", "Однажды вечером", "Камеди клаб", "Смех в большом городе", "Вне игры" и др. В 2023 году вышел сериал "Тайна пропавшей деревни" с Никулиным в одной из главных ролей.