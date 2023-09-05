Умер актер Гари Райт

Скончался Гари Райт, американский актер, композитор, автор песен.

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Как рассказал каналу KABC Джастин, сын артиста, Райт умер утром в понедельник в своем доме в окружении семьи и близких. Музыкант страдал от болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Гари Райт, помимо прочего, - автор хитов Dream Weaver и Love is Alive.

Райт родился в Нью-Джерси в 1943 году. В шоу-бизнес попал еще ребенком, снявшись в сериале "Капитан Видео и его видеоинженеры" - шоу шло с конца 40-х годов.

Артист появляется в "Клубе одиноких сердец сержанта Пеппера" 1978 года, в сериале "Диско". В1954-м Гари сыграл одну из главных ролей в бродвейском мюзикле "Фанни".