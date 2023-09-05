Сегодня 50-летний юбилей отмечает американская актриса, звезда фильма «Крик» и сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн.

Макгоуэн родилась в 1973 году во Флоренции и воспитывалась в радикальной секте «Дети Бога». Когда девочке исполнилось 10 лет, ее семья сбежала из религиозной общины в США. Вскоре родители Роуз развелись.

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Когда Макгоуэн исполнилось 14 лет, один из многочисленных любовников матери убедил ее в наркозависимости дочери. Будущую актрису поместили в наркологическую клинику, откуда она вскоре сбежала к бабушке. В 15 лет Роуз ушла из дома и начала встречаться с парнем, но тот погиб, и Макгоуэн осталась одна. Несмотря на драматические жизненные повороты, девушке удалось получить среднее образование и поступить в школу искусств в Сиэтле. Через некоторое время Макгоуэн перебралась в Лос-Анжелес, где начала сниматься в кино.

В 1992 году Роуз дебютировала в кино, снявшись в фильме Леса Мэйфилда «Парень из Энсино» («Замороженный калифорниец»). В 1995 году актриса получила признание критиков за роль в фильме «Поколение DOOM». А еще через год получила роль в культовой картине «Крик». Одной из самых заметных работ Макгоуэн стало участие в сериале «Зачарованные» (2001). Всего за свою карьеру актриса снялась в 134 кинопроектах.

Яркая и переменчивая личная жизнь Роуз не раз шокировала поклонников. В конце 90-х она встречалась с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. В начале 2007 года в «желтой прессе» пошли слухи, что у Макгоуэн роман с режиссером Робертом Родригесом. Пара даже собиралась пожениться, но через некоторое время помолвку расторгли. В том же году актриса попала в ДТП, и ей пришлось пройти длительную реабилитацию и прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Также Макгоуэн стала одной из первых голливудских актрис, обвинивших известного американского продюсера Харви Вайнштейна в неоднократных сексуальных домогательствах и изнасиловании на заре её актёрской карьеры.

Несмотря на все жизненные сложности Роуз Макгоуэн стала одной из самых успешных актрис современного кино. Глянцевые журналы не раз признавали ее самой сексуальной женщиной мира.