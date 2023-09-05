5 опасных трюков, которые актеры исполнили сами

Часто актеры прибегают к услугам дублеров, которые обладают нужными навыками для съемки зрелищных сцен. Но иногда актеры и сами исполняют трюки, причем довольно сложные.

© Кадр из фильма «Особо опасен»

“Рамблер” сделал подборку из пяти опасных трюков, которые актеры исполнили сами.

Анджелина Джоли в фильме “Особо опасен”

Анджелине Джоли мировую известность принесла роль в “Ларе Крофт”. В фильме “Особо опасен” актриса прыгает с эстакады на грузовике и едет на капоте автомобиля, стреляя из оружия. Этот трюк Джоли выполнила сама, не прибегая к помощи дублеров.

Том Круз в фильме “Миссия невыполнима 3”

Том Круз известен своей любовью к самостоятельному выполнению даже очень сложных трюков. В фильме “Миссия невыполнима 3” герой прыгает с 25-метрового здания.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима 3»

Падение снималось крупным планом, поэтому использовать для этих целей каскадера было невозможно.

Дэниел Крейг в фильме “Квант милосердия”

Роль Джеймса Бонда сделала Крейга знаменитым на весь мир. Актер боится высоты, но ради съемок в фильмах он превозмогает свои страхи.

Кадр из фильма «Квант милосердия»

Крейг без помощи каскадеров прыгал на крышу движущегося автобуса с третьего этажа. Сцена с прыжком на поезд, который идет на большой скорости, тоже снималась без участия дублеров.

Джейсон Стэтхэм в фильме “Механик”

Джейсон Стэтхэм всегда был известен спортивным телосложением и хорошими навыками вождения. Поэтому в сценах драк, погонь и прыжков он обходился без каскадеров.

В фильме “Механик” и трилогии “Перевозчик” Стэтхэм самостоятельно управлял машиной на большой скорости.

Мэтт Деймон в фильме “Джейсон Борн”