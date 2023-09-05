Лучшие кинокартины Тима Бертона

Тим Бертон известен своим мрачным авторским стилем. Его герои часто гротескны, причудливы, но от этого не менее прекрасны. Каждый зритель может найти что-то общее с персонажами, которые ломают привычные стереотипы.

© Кадр из фильма «Битлджус»

“Рамблер” сделал подборку лучших фильмов Тима Бертона.

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“Битлджус”, 1988 год

По сюжету фильма Барбара и Адам наконец-то исполнили свою мечту: купили собственный дом. Однажды они отправились за продуктами, но каким-то странным образом попали в аварию.

Супруги вернулись домой, но обнаружили, что перестали отражаться в зеркале. Они понимают, что умерли и попали в загробный мир. Теперь супругам предстоит выселить из дома другую семью, чтобы жить счастливо.

“Эдвард Руки-ножницы”, 1990 год

Фильм рассказывает о необыкновенном человеке, которого создал ученый. Он не успел закончить свое творение, поэтому у Эдварда остались руки-ножницы. Мужчина живет затворником и никуда не выходит из-за своего внешнего вида.

Однажды к нему приходит продавщица косметики, которая помогает найти применение особенности Эдварда. Мужчина выходит в мир людей, но сталкивается с насмешками и непониманием.

“Сонная Лощина”, 1999 год

Эта кинокартина — экранизация новеллы Вашингтона Ирвинга “Легенда о Сонной Лощине”. Она рассказывает о городке, в котором властвует всадник без головы. Власти отправляют на расследование констебля Икабода Крейна — рационалиста, который не верит в мистику.

Герой не верит в городскую легенду об убитом кавалеристе, решившем отомстит всем жителям. Крейн пытается понять, почему всадник без головы

“Крупная рыба”, 2003 год

Фильм рассказывает о стареющем весельчаке Эде Блуме. Перед смертью он ссорится со своим сыном Уиллом, который не может поверить в невероятные истории отца.

Но внезапно Уилл начинает анализировать истории о великане, сиамских близнецах, ведьме-предсказательнице и сталкивается с правдой.

“Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит”, 2007 год

По сюжету фильма брадобрей Бенджамин Баркер возвращается домой с каторги. Туда он попал по приказу судьи Терпина. Дело в том, что судье приглянулась жена Баркера, прекрасная Люси.

Кадр из фильма «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»