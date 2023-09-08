Лучшие роли Владимира Епифанцева

Известный российский актер Владимир Епифанцев 8 сентября отмечает день рождения. Он родился в актерской семье и свой выбор сделал сразу, правда поступил на актерское отделение только со второй попытки. Но это не помешало ему найти свой путь в профессии.

© Кадр из фильма "Я остаюсь"

"Рамблер" рассказывает, какие фильмы и сериалы с Владимиром Епифанцевым стоит посмотреть.

Видео дня

"Я остаюсь", 2006

Для режиссера Карена Оганесяна этот фильм стал первым и весьма успешным, а для популярного актера Андрея Краско - последним. Актер исполнил роль доктора, который после травмы впал в кому и оказался между мирами. Фильм умный, драматический и даже смешной. А Владимир Епифанцев появляется в роли директора похоронного агентства. Роль не главная, но заметная.

Generation П, 2011

Кадр из фильма "Generation П"

Одна из самых известных книг культового и загадочного писателя Виктора Пелевина была экранизирована в 2011 году. Пересказывать сюжет смысла нет, нужно смотреть. Владимир Епифанцев очень хорош в роли Вавилена Татарского, а компанию ему составляют признанные звезды российского кино, которые смешно и умно воссоздают атмосферу Москвы в 1990-е годы.

"Капитан Волконогов сбежал", 2021

Кадр из фильма "Капитан Волконогов сбежал"

Здесь у Владимира Епифанцева не главная роль, зато какая - полковника Жихарева. В центре сюжета история офицера НКВД, который понял, что не хочет попасть в ад, а для этого ему надо, чтобы его простил хотя бы один человек, которому он причинил горе. Фильм стоит смотреть тем, кто любит Санкт-Петербург и кому понравился, например, фильм "Брат".

"Банды", 2010

Кадр из сериала "Банды"

Сериал про любовь, дружбу, предательство и бандитов. Если вы смотрели "Бригаду" и не видели этот сериал, то многое потеряли. Совершенно великолепный дуэт Светланы Ходченковой и Владимира Епифанцева покорит вас с первого кадра.

"Два холма", 2022

Кадр из сериала "Два холма"