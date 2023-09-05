Любовь и космос: как сложилась карьера и жизнь Юлии Пересильд

Юлия Пересильд еще в детстве твердо решила, что станет актрисой, и неуклонно шла к своей цели вопреки всему.

В день рождения артистки "Рамблер" рассказывает, как Юлия Пересильд добилась успеха, как и почему оказалась в космосе.

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Юлия родилась в Пскове, мама работала в детском саду, папа писал иконы. Девочка участвовала во всех школьных концертах и постановках, а в 11 лет стала участницей конкурса "Утренняя звезда", она прошла дальше, но в следующий раз поехать не смогла, не нашлось денег на поездку, хотя победить были все шансы. В тот же период погибает ее отец. Для Юлии это стало настоящей трагедией. Позже мама снова вышла замуж, отчим сумел найти общий язык с Юлией, и она начала называть его папой.

После окончания школы Юлия отправилась в Москву, она хотела поступить в Школу-студию МХАТ. Ее заметили, но когда преподаватели попросили прочитать что-то менее серьезное, Юлия не согласилась и уехала. Чтобы не терять год, она вернулась в Псков и поступила в институт здесь. А на следующий год вновь отправилась в Москву, на этот раз она никому не сказала, зачем сюда едет, и поступила в ГИТИС.

Дебютной стала роль в сериале "Участок", который вышел в 2003 году. Партнерами начинающей актрисы стали - Сергей Безруков, Ирина Розанова, Валерий Золотухин и другие звезды. В 2006 году вышел "Невеста" с Юлией Пересильд в главной роли. Но крупным успехом для нее стала работа в фильме Алексея Учителя - "Край". Режиссер оценил талант актрисы, в его фильмах она появлялась с завидной регулярностью. Он стал называть ее музой. Вскоре поползли слухи об их романе. Но ни он, ни Юлия не потверждали эти слухи.

Тем временем у Юлии родились две дочери в 2009 и в 2013 годах - Анна и Мария. Тогда это было тайной, но сейчас актриса не скрывает, что их отцом стал Алексей Учитель, он ушел из семьи, в которой у него уже были дети, и стал жить с Юлией и дочками. Правда официально они свои отношения не оформляли.

Кроме кино, Юлию можно увидеть и на театральной сцене, например, в Государственном театре наций и Театре на Малой Бронной. Ей приписывали множество романов - с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Евгением Цыгановым, Романом Абрамовичем. Но ни один из слухов не подтвердился.

Очередным прорывом в карьере стал фильм Клима Шипенко "Вызов". Это первый фильм в истории кино, съемки которого проходили в космосе. Режиссер и актриса готовились к полету вместе с космонавтами. Они провели на МКС 12 дней и вернулись на Землю.