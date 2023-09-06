5 неудачных замен актеров

Иногда режиссеры вынужденно меняют актеров главных ролей. Предыдущие исполнители отказываются от съемок, поэтому начинается поиск новых людей. Бывает, что новые исполнители переосмысливают героя, дополняя экранный образ. Не всегда это оказывается правильным решением.

© Кадр из фильма «Бэтмен и Робин»

«Рамблер» разобрался какие замены актеров стали неудачными.

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Джулианна Мур вместо Джоди Фостер в «Ганнибале»

Ридли Скотт, снявший «Молчание ягнят», подписал контракт на продолжение фильма. Тогда он не был уверен кто сыграет Клариссу Старлинг.

Энтони Хопкинс вернулся к роли Ганнибала, а Джоди Фостер отказалась от съёмок. Клариссу исполнила Джулианна Мур, весьма талантливая актриса. Но химии между Мур и Хопкинсом не было, это и погубило фильм.

Мария Белло вместо Рейчел Вайс в «Мумии»

Кадр из фильма «Мумия. Гробница императора драконов»

Фильм «Мумия» стал дебютным для Рэйчел Вайс. Она снялась в двух частях фильма, но к съемкам в третьей была не готова. Актриса устала постоянно возвращаться к роли, а сценарий показался Вайс неудачным. Мария Белло, заменившая Рэйчел в фильме «Мумия. Гробница императора драконов», не понравилась фанатам. В результате третий фильм не окупился.

Лина Хиди вместо Линды Хэмилтон в «Терминаторе»

Линда Хэмилтон прославилась после съемок в терминаторе. Однако больше успешных ролей в карьере актрисы не случилось. Ее роль в телесериале о терминаторе исполнила Лина Хиди.

Кадр из фильма «Терминатор: Битва за будущее»

Однако из-за низких рейтингов Однако у кинокартины был низкий рейтинг и студия FOX решила закрыть ее после двух сезонов.

Джордж Клуни вместо Вэла Килмера в «Бэтмене и Робине»

Вэл Килмер считался лучшим исполнителем роли Бэтмена по мнению создателя комиксов Боба Кейна. Однако он поругался со всей съемочной группой, настаивая на своем видении.

Актера заменил Джордж Клуни, и в результате фильм провалился. «Бэтмен и Робин» критики назвали худшим во всей франшизе о темном рыцаре.

Холли Берри вместо Мишель Пфайффер в «Женщине-кошке»

Впервые роль женщины-кошки исполнила Мишель Пфайффер в фильме «Возвращение Бэтмена». Сольный фильм о героине планировался долго, и в конце концов 45-летняя Мишель Пфайффер отказалась от роли.