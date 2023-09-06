«Хочу сыграть Степана Разина». Дмитрий Журавлев — о работе

18 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера второго сезона сериала «Иванько». В продолжении «терапевтической истории» о жизни трех подруг авторы обещают еще больше драмы, юмора и неожиданных поворотов сюжета.

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«Иванько» продолжит рассказывать о женской дружбе и одиночестве, о комплексах и навязываемых установках, о том, как перестать быть жертвой и как тяжело выйти из зоны комфорта, о поисках любви, прежде всего, к самому себе. Главных героинь ждут последствия ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Настя (Валентина Мазунина) попытается забыть Леху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком. Валя (Лина Миримская) столкнется с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи ляжет забота о беременной сестре. А Яся (Виктория Заболотная) после увольнения из школы предпримет попытки обустроиться на новом месте.

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Подруги отчаянно будут пытаться разобраться с проблемами с высоты своего опыта, но смогут ли они перестать наступать на те же грабли?

Мы встретились с исполнителем одной из главных ролей Дмитрием Журавлевым и обсудили с ним его новую работу, и узнали о планах на ближайшее время.

Дмитрий, с чего для вас начался проект «Иванько»? Почему приняли решение сыграть свою роль?

— Как и многие проекты, с приглашения на пробы. Мне прислали сценарий, прочел его и понял, что это интересная роль в большом сериале.

Расскажите, пожалуйста, о своем герое в сериале «Иванько». Какой он?

— Это простой парень с четким планом на жизнь, отступать от которого он не намерен. Всегда готов прийти на помощь каждому, даже тем, кому это не нужно. Но для себя он хочет простого, житейского счастья и тепла. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек, в доме орава – вот оно счастье!

Чем он похож на вас?

— Сеня – мечтатель, для которого жизнь – игра и играть он пытается максимально правильно. Во мне тоже живет ребенок, но, конечно, не с таким явным проявлением. Вообще, думаю, многим зрителям будет интересно посмотреть на то, как актеры предстают в новом для себя амплуа. Например, роль, которую играю я, совсем не похожа на мои предыдущие.

Расскажите, легко ли вам было играть с Валентиной Мазуниной?

— Обожаю и люблю всем сердцем Валю. Ближе к окончанию съемок мы с ней говорили о первом впечатлении друг о друге. Я переживал, не знал, что она за человек и, судя по сценарию, у нас много сложных сцен. Иногда бывает, что вот нет химии между людьми и ничего не работает. У Вали были ровно те же самые мысли. Но как только мы встретились и начали работать, камень упал с души, и я подумал, все будет круто. Я очень рад, что мне удалось с ней поработать.

В новом сезоне вы присоединились к уже существующему касту, как быстро удалось адаптироваться? С кем вы подружились на площадке?

— Подружились со всеми, но большинство сцен, конечно, было с Валей Мазуниной и Михаилом Тройником.

Почему стоит смотреть новый (второй) сезон сериала «Иванько»?

— Это качественная работа с высокой юмористической составляющей, прекрасным актерским составом, шикарной музыкальной наполненностью и отличным сценарием. Все это в целом делает второй сезон очень емким. Я уже смотрел несколько серий, скажу честно, от него будет сложно оторваться.

Кто для вас является примером в кинематографе, кого вы могли бы выделить с точки зрения игры и передачи образа?

— Стараюсь не создавать себе кумиров. Изучаю всех и впитываю лучшее.

Кого вы считаете своим учителем, наставником в профессии?

— Жизнь и людей вокруг.

Вы себя считаете актером комедии или драмы? Что вам ближе?

— Однозначно – комедии, так как ей я занимаюсь очень давно и в разных форматах, думаю это во мне и ценят режиссеры. Но думаю, всем будет интересно посмотреть на мою первую драматическую роль, и я сделал все, чтобы это было на уровне.

Если ли бы у вас была возможность сыграть одну конкретную роль? Что бы это было и почему?

— Я обожаю исторические форматы и хотел бы сыграть Степана Разина, это рифмуется с моим донским характером.

Дмитрий, какие еще проекты с вами ждать в ближайшее время?