Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Netflix

«Только на днях я увидел, что "Во все тяжкие" в тренде на Netflix. Думаю, что многие из этих стримингов знают, что им сходило с рук то, что они не платили людям справедливую заработную плату, и теперь пришло время раскошелиться. И это лишь одна из вещей, за которые мы боремся», — подчеркнул он.