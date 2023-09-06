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Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Netflix за невыплаты

Американский актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», пожаловался на невыплаты от стримингового сервиса Netflix за шоу. Об этом пишет Deadline.

Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Netflix
© Lenta.ru

По словам актера, ему не платят за трансляции сериала на Netflix.

«Если быть до конца честным, то я ни копейки не получаю от Netflix за сериал "Во все тяжкие", и это безумие для меня», — поделился он в ходе пикета в поддержку забастовки Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA).

Он отметил, что сериал представлен на платформах, и зрители могут посмотреть его в любой момент.

«Только на днях я увидел, что "Во все тяжкие" в тренде на Netflix. Думаю, что многие из этих стримингов знают, что им сходило с рук то, что они не платили людям справедливую заработную плату, и теперь пришло время раскошелиться. И это лишь одна из вещей, за которые мы боремся», — подчеркнул он.

Одним из ключевых вопросов забастовки SAG-AFTRA являются выплаты актерам стриминговых сервисов.