85-летний Энтони Хопкинс сыграл на рояле для сотрудников отеля

Британский актер Энтони Хопкинс продемонстрировал свои навыки игры на рояле сотрудникам гостиницы. Видеороликом актер поделился с подписчиками своего личного блога.

На видео 85-летний Энтони Хопкинс играет классическую пьесу на рояле в пустом холле отеля. Когда актер закончил играть и встал из-за рояля, персонал гостиницы проводил его бурными аплодисментами.

«Мелодии вторника. Пустой отель — идеальное место», — подписал видео Энтони Хопкинс.

Подписчики актера восхитились его мастерством.

«Представьте, что вы заходите в отель, а сэр Энтони Хопкинс просто играет на пианино», «Какая честь услышать вашу игру. Спасибо, что поделились», «Талантливый человек талантлив во всем», «Это невероятно красиво! Спасибо вам за игру», «Браво, маэстро», — написали пользователи в комментариях.

Энтони Хопкинс наиболее известен по роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». В первой, почти двухчасовой, части франшизы его персонаж присутствует в кадре всего 16 минут, но за эту роль он был удостоен премии «Оскар».