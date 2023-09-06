На 95-м году жизни умер американский актер Джон Реджис

Скончался Джон Реджис, американский актер кино, ТВ и театра, продюсер и комик.

© Российская Газета

Реджис, в частности, известен по черной комедии одного из "королей" трэш-кинематографа Альберта Бэнда "Джои берёт такси" - с Лайонелом Стэндером и Кэтлин Фримен. Плюс артист выступал в проектах "Воскресенье в Нью-Йорке", "Поцелуй меня, Кейт" и других.

Реджис скончался в Лос-Анджелесе на 95-м году жизни еще в августе, но известно об этом стало сейчас - из сообщения его коллеги, комика и фокусника Керри Росса.

Джон Рэй (настоящее имя) вырос в небольшом городке Озарк. Девять лет служил в ВВС США. Продюсировал шоу Tops in Blue, в рамках которого открылся талант Джерри Ван Дайка, младшего брата Дика Ван Дайка.

Псевдоним взял, чтобы его не путали с певцом Джонни Рэем.