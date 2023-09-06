От «Телохранителей» до «Брата-2»: самые известные киноохранники

Сериал о трех телохранителях на службе у богатого адвоката стал еще одним весьма забавным высказыванием на тему охраны по-российски. Чаще всего получается, что киноперсонажи, ответственные за сохранность кого-то или чего-то, становятся героями комедий. Бывают и исключения. «МК» составил сборный портрет среднего российского киноохранника.

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По сюжету «Телохранителей» трое боксеров, уволенных из команды за халтурку на боях без правил, случайно становятся бодигардами успешного адвоката. И если кулачная часть новой работы им в целом понятна, то столкновение с миром роскоши и рублевскими нравами — то еще испытание на прочность. И ребята готовы все испробовать на себе.

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Несмотря на название, трио телохранителей (Александр Левин, Олег Гаас, Егор Овчинников) сложно назвать главными героями. Они часто появляются в кадре, однако Дмитрий Лысенков, играющий адвоката, и Сергей Маковецкий в небольшой роли его отца самым бесстыдным образом перетягивают все внимание на себя. Может быть, дело в актерском опыте, может быть, сценаристы придумали для Лысенкова и Маковецкого роли с большим количеством полутонов, но старательное изображение недалеких боксеров сразу оказывается в тени одной лишь ухмылки вахтанговского полета и фразы «как от вас водочкой вкусно пахнет».

Если же не обращать внимание на очевидную разницу между тем, как играют молодые и те, кто постарше, то телохранители в этом сериале оказываются людьми куда более счастливыми, чем их наниматели. Мысль о том, что богатство и счастье вместе не живут, совсем не новая и в местных сериалах эксплуатируется довольно часто. Вот и герой Лысенкова в своем дизайнерском доме страдает от ощущения искусственности оплаченного им мира. Любовница с ним явно из-за денег, и все эти ее «готовь писюшу, я иду» от настоящих чувств безнадежно далеки. С дочерью отношения не очень-то складываются, а улыбки и комплименты от окружающих уж слишком напоминают выписанные счета.

Охранники в данной ситуации платить ни за что не должны. Все либо включено в их зарплату, либо достается за молодость и брызги тестостерона. В общем, тот самый случай, когда крепкие кулаки и максимально бесхитростный взгляд на мир вызывают у окружающих куда больше симпатий, чем умение плести интриги в декорациях тяжелого люкса.

Юрок, Ящер и Туча, возможно, получились немного на одно лицо, хотя, вероятно, подразумевались как современная реинкарнация трех довольно разных русских богатырей. В сериале они твердолобые, однако способные на проявление искренности. Типаж распространенный для кино, но не единственный.

Борис, охранник Ирины Салтыковой, «Брат-2» (Александр Карамнов)

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«Ирину не подставь» — наверное, самая большая фраза актера в «Брате-2», но персонаж, которого сыграл Александр, явно не лишний — таких в фильмах Балабанова просто нет. Роль Бориса стала третьей по счету для Карамнова, но старт карьере дала именно она. Когда Александр попал на съемочную площадку «Брата-2», актеру было уже под сорок, так что во всех своих фильмах он человек взрослый, с решительным взглядом и намерением разрулить все проблемы не только словами. На театральной сцене выпускник РАТИ играет разных персонажей и в пьесах по классике, и по современной драматургии. В кино и сериалах он, как правило, охранник, военный, работник силовых структур, человек с боевым прошлым. И в таких образах он прямо-таки эталон.

Иванна, «Тело-хранительница» (Ирина Апексимова)

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В фильмографии популярной актрисы есть проекты разных жанров, но боевики и детективы занимают значительное место в ее кинокарьере. Харизма женщины, которая, несмотря на осиную талию, коня на скаку остановит, к таким фильмам, конечно, располагает. В «Телохранительнице» (2007) Ирина далеко не впервые взялась за оружие и вновь показала, что и помада, и пистолет в ее руках абсолютно взаимозаменяемы. К тому же образ, напоминающий главную героиню «Никиты» Люка Бессона, ей очень к лицу.

Лев Борисович, «ЧОП» (Сергей Степин)

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Сергей Степин из тех редких актеров, которые могут стать королями эпизода и запомниться даже по очень небольшой роли. «ЧОП» стал, наверное, самым популярным местным сериалом об охранниках, а персонаж Степина (в этом проекте актер впервые сыграл главную роль) уже не первый год стойко ассоциируется с этой профессией. Конечно, речь идет о комедии, и по ней сложно делать выводы о чоповцах, однако намерение защищать не только материальное, но и морально-нравственное, то есть учить жить, у многих охранников подсмотрено весьма точно. После «ЧОПа» Сергей Степин неоднократно сокрушался с экрана о временах и нравах и стал одним из самых известных комедийных актеров.

Виктор Мальцев, «Телохранитель» (Эдуард Трухменев)

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Эдуард немного лукавит, когда говорит в интервью о табу на фильмы с переизбытком эротики, матерщиной, на чернуху и проекты про ментов. Несколько сезонов сериала «Телохранитель» стали в его карьере весьма заметным эпизодом, и кое-что из вышеперечисленного в них, безусловно, было. В этот проект Эдуард попал уже в осознанном возрасте, на четвертом десятке лет, и с солидным театральным опытом как в родном Минске, так и в Москве. Чтобы стать убедительным телохранителем, актер усиленно тренировался под руководством офицеров спецназа, но популярность сериала, наверное, стоила всех съемочных невзгод. На фоне тех, кто обычно у нас играет телохранителей, Трухменев — актер с неожиданным для этой роли типажом. Впрочем, если продюсеры искали кого-то с харизмой Джеймса Бонда, то они угадали. Востребованным сериальным охранником Эдуард не стал. Ему регулярно предлагают роли в детективах, но и с мелодрамами актеру везет.

Охранник Гена, «Универ» (Андрей Свиридов)

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