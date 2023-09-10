Актрисы, сыгравшие мужчин

Еще во времена Шекспира роли женщин в театре исполняли мужчины. В современном мире часто бывает наоборот. Актрисы играют мужские роли так, что их просто невозможно узнать.

© Кадр из фильма "Таинственный Альберт Ноббс"

“Рамблер” рассказывает, какие актрисы виртуозно воплотили на экране персонажей мужского пола.

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Тильда Суинтон

Актриса, известная своей андрогинной внешностью, удивляла зрителей во многих фильмах. В киноленте “Орландо” Суинтон исполнила роль юноши, которому королева Елизавета I запретила стареть.

Кадр из фильма "Орландо"

Он живет столетиями, ничуть не меняясь, пока внезапно не превращается в женщину. Тильда Суинтон воплотила на экране сразу две ипостаси Орландо: и юношу и девушку.

Кейт Бланшетт

Кадр из фильма "Меня там нет"

В фильме “Меня там нет” Кейт Бланшетт исполнила роль знаменитого Боба Дилана. Интересно, что в этом фильме музыканта сыграли пять актеров и одна актриса. Девушка воплотила на экране Дилана в середине 60-х годов, когда музыкант начал играть на электрогитаре.

Линда Хант

В фильме “Год опасной жизни” Линда Хант исполнила роль Билли Кван, коллеги главного героя. Фильм рассказывает о правительственном перевороте в Индонезии 1965 года.

Кадр из фильма "Год опасной жизни"

Главного героя, австралийского журналиста, сыграл Мел Гибсон. На роль Билли Кван рассматривались мужчины, но режиссер посчитал, что Хант справится лучше. За эту работу актриса получила премию “Оскар”.

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон в фильме “Облачный атлас” исполнила роль ученого из 2144 года по имени Юсеф Сулейман. По сюжету он отстаивает права клонированных людей, которых хотят превратить в рабов.

В фильме “Облачный атлас” все актеры сыграли по несколько ролей. Это помогло создать визуальную связь между событиями из разного времени.

Гленн Клоуз