4 лучших фильма о парах с большой разницей в возрасте

Большую разницу в возрасте между партнерами нередко можно встретить в реальной жизни. Неудивительно, что режиссеры так часто обращаются к этой теме.

© Кадр из фильма "Этот неловкий момент"

Кого-то подобные истории вдохновляют, кого-то заставляют пересмотреть свои ценности, а кого-то наконец поверить в то, что любви действительно покорны все возрасты.

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Подробнее о лучших картинах про возлюбленных из разных поколений – в материале "Рамблера".

"Этот неловкий момент", 2015

В центре сюжета – два 40-летних друга, которые отдыхают вместе со своими дочерьми на лазурном побережье. Отдых проходит великолепно, но лишь до тех пор, пока не выясняется, что 18-летняя дочь одного из мужчин влюблена в друга отца. А сам отец грозится сравнять с землей любого, кто предпримет хоть малейшую попытку вступить в отношения с его ребенком.

"Чтец", 2008

Оскароносная картина с блестящим актерским составом (Кейт Уинслет, Райф Файнс, Давид Кросс) повествует историю любви юноши и взрослой женщины. Между героями быстро вспыхивает страсть, но они еще не подозревают о том, что этот роман окажется судьбоносным для каждого из них.

"Чтец" охватывает длинный период в несколько десятков лет, что позволяет зрителю следить за развитием отношений героев и за тем, как они меняются со временем.

"Прости за любовь", 2014

Как-то раз спокойный и сдержанный Алекс знакомится со взбалмошной и неконтролируемой Никки. Несмотря на то, что герои такие разные, им удается найти общий язык и даже влюбиться друг в друга. Но есть одна проблема – 20-летняя разница в возрасте, ведь ей 17, а ему уже 37. Никки возвращает Алексу вкус жизни и открывает ему глаза на мир, но вместе с тем он начинает вспоминать о прошлой любви, которую ему не удалось сберечь.

"Я люблю неприятности", 1994

Кадр из фильма "Я люблю неприятности"