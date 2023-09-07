Кудряшов сыграл роль тренера в сериале «Иванько»

Новосибирцы продолжают завоевывать эфир популярных телевизионных каналов. Актер из столицы Сибири Игорь Кудряшов снялся в новом сезоне сериала «Иванько», который начнется на канале ТНТ 18 сентября. Мужчина сыграл тренера по плаванию.

© VN.ru Все новости Новосибирской области

«Мой герой – детский тренер по плаванию, обычный человек, который попадает в неловкую ситуацию с мамой своего подопечного», – поделился Игорь.

Добавим, что у Игоря Кудряшова – солидный опыт. В 1991 году он закончил Новосибирское театральное училище, активно сниматься стал после 2015 года. На счету актера – более 40 работ, он известен своими ролями в сериалах «Девушки с Макаровым», «Стрим» и «ЮЗЗЗ».

В Новосибирск, по словам Игоря, он приезжает редко – график съемок слишком плотный, но его часто навещает мама.

«Всегда с теплом вспоминаю любимые места: «площадь Ленина», стадион «Сибирь», Академгородок и театр «Красный факел», – делится воспоминаниями актер.

Ранее мы писали о том, как актер из Новосибирска Никита Кологривый сыграл альфа-самца в сериале про матриархат. Сюжет сериала «Два холма» развивается в 2140 году на Земле, пережившей серьезные катаклизмы. После них