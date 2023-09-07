Талызина призналась, что Ахеджакова ее не любила

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала слухи о том, почему ее коллега и народная артистка РФ Лия Ахеджакова приняла решение не участвовать в съемках продолжения «Иронии судьбы». Раньше люди говорили о том, что все случилось из-за ее продолжающегося конфликта с Талызиной, но актриса опровергла эту информацию.

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«Так, товарищи, у нас не было конфликта! Она, по-моему, поссорилась с руководством Первого канала», — заключила она. Как выразились поклонники культового фильма, артистка «подставила» съемочную группу, ведь им так хотелось увидеть всех героев в полном составе, но знаменитого персонажа Лии Меджидовны не было.

Однако, отношения между двумя знаменитостями действительно были натянутые. Валентина Талызина, вспоминая их совместную учебу и годы студенчества, говорила, что ее коллега часто бывала недовольна ввиду своего характера, а не потому что ее постоянно окружали плохие люди.