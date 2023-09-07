«Это война»: Шнейдеров о конфликте голливудских актеров с продюсерами

«Забастовки чудовищно повлияли на индустрию: Голливуд терпит миллиардные убытки. Ситуация очень тревожная, мне мои друзья, которые работают в Голливуде, рассказывали о беспрецедентных случаях, когда продюсеры заказывают сценарий пилотной серии сериала платят деньги, а потом загоняют написанный ими сценарий в нейросеть, которая пишет ещё двадцать серии. Забастовка актеров — это война, уже дошедшая до апогея, война с продюсерами, которые поверили в своё всесилие, в свою абсолютную безраздельную власть. Чем это может всё закончиться, трудно себе представить. График выпуска фильмов переломан, над многими проектами работа остановлена, премьеры перенесены. Очень тревожная ситуация», — поделился собеседник НСН.