Геральт из «Ведьмака» получил русский голос озвучки из The Witcher 3

Энтузиасты исполнили мечту многих фанатов «Ведьмака» и подарили Геральту из одноименного сериала голос Всеволода Кузнецова, который озвучивал персонажа в The Witcher 3: Wild Hunt.

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Переозвучить «Белого волка» из шоу от Netflix удалось с помощью нейросети. В качестве демонстрации такой возможности умельцы опубликовали отрывок, в котором Геральт общается со Стрегобором.

Русская локализация The Witcher 3 считается одной из лучших за все время, поэтому многие фанаты игры ждали, что Геральта в сериале озвучит именно Всеволод Кузнецов. Однако сам актер заявил, что ему даже не поступало такого предложения от Netflix.