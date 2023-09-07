Равшана Куркова: о фильме "Я делаю шаг" и карьере

Одна из самых громких премьер ХIХ Казанского международного фестиваля мусульманского кино – картина «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой.

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В казанском кинотеатре IMAX фильм представляла актриса Равшана Куркова, сыгравшая в нем одну из главных ролей.Это история – как бы современная теплая версия знаменитого фильма «Доживем до понедельника». И она уникальна тем, что впервые на российском экране затронута чрезвычайно деликатная тема дислексии – редкого заболевания, при котором человек не может ни читать, ни писать.

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Главный герой картины, молодой учитель Александр Александрович (его играет органичный Сергей Новосад) ухитрился с этим заболеванием успешно окончить школу и университет и найти работу педагога в родной школе! Что уже невероятно. Не будем спойлерить, скажем лишь, что там его ожидали немалые испытания. В том числе и личного характера.

Равшана Куркова играет в фильме его антагониста, злобного завуча, которая травит героя и придирается ко всем его проектам. Но тот не сдается, в результате побеждает и становится любимым учителем в школе.

Отвечая на вопросы зрителей, с невероятным юмором и изяществом, Равшана рассказала о том, что в школе она вовсе не хотела стать актрисой:

Я мечтала стать рэпером. Или врачом, как бабушка. Или журналистом. Только не актрисой. В школе я была отличницей, зубрилой, не самой популярной девочкой в классе.

Тем не менее, в кино она попала очень рано:

В 12 лет я сыграла главную роль в фильме «Тайна папоротника» в Ташкенте, где жила в детстве. И мне страшно не понравилось. Вот почему после школы я поступила на филологический факультет Московского государственного педагогического университета, который и закончила с дипломом журналиста.

Но кино все-таки попало бациллой в ее организм:

Я была девушка энергичная, фотогеничная, активно ходила на кастинги с 19 лет. Меня стали узнавать режиссеры, кастинг-директоры. Я ведь текст быстро учу, в свет правильно встаю, камеры не боюсь. И вот в 27 лет ко мне пришел успех – после работы в сериале «Барвиха».

Что важнее сейчас – кино или театр?

Для меня сейчас важнее кино, - отвечает Равшана. - Хотя я понимаю, что театр должен случиться обязательно в жизни артиста. Это же счастье - контакт, глаза людей в зале, живая энергия. Но… Я люблю кино, хочу еще многое сделать. И к тому же в театре вас видят 8001000 зрителей, а в кино – миллионы. Хотя в кино работа меньше зависит от актера - там монтаж, продюсеры, а в театре артист - король…

Где вы сейчас снимаетесь?

Сейчас идет продолжение сериала «Контакт», где я сыграла одну из главных ролей… Еще снимаюсь снова у Ольги Акатьевой в сериале «Предпоследняя инстанция». Такой у меня длинный путь в кино получился… Но мне еще надо многому учиться, много работать…

Пишете ли сами как журналист?

Пишу для себя, - говорит Равшана. – Заметки бесконечно… Но я же не звезда, веду достаточно аскетичный образ жизни. Я бы хотела написала сценарий… А вот интервью давать не люблю. Потому что я человек одновременно и открытый. Нетактичные вопросы игнорирую… И часто переписываю интервью, сокращаю. Не устаю повторять журналистам, что устная речь от письменной отличается. Вообще от журналиста у меня любознательность. Я очень любознательный человек.

Какой предмет в школе был самый любимый?

Любой предмет в школе должен быть любимым, - утверждает Равшана. - Если педагог любит работу и страстно доносит до детей знания, что говорится, с горящими глазами. Учитель должен любить детей… Вот почему мне так нравится герой фильма Сан Саныч. Он смел, тверд духом, не смотрит на ярлыки, которые ему вешают люди. Сила духа должна присутствовать в каждом из нас, несмотря на трудные жизненные ситуации.

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