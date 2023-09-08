Актер Патрик Дж. Адамс опубликовал архивное видео Меган Маркл
Бывший коллега Меган Маркл актер Патрик Дж. Адамс, с которым она работала в "Форс-мажорах", опубликовал видео с ней из личного архива. Об этом сообщает Daily Mail.
В ролике, который был снят в 2012 году, Меган Маркл запечатлена с коллегами из съемочной группой, включая Рика Хоффмана, сыгравшего Луиса Литта, а также жену Патрика Троян Беллисарио. Герцогиня Сассекская танцевала под регги.
"Парнем из того сериала, который вы смотрите, потому что эта девушка вышла замуж за этого принца", — написал в описании блога Патрик Дж. Адамс.
Сериал "Форс-мажоры" рассказывает о драме в юридической фирме в Нью-Йорке. Маркл играет помощника юриста, ставшего адвокатом, Рейчел Зейн, которая выходит замуж за коллегу-адвоката Майка Росса, роль которого исполнил Патрик Дж. Адамс.