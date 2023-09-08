Актер Патрик Дж. Адамс опубликовал архивное видео Меган Маркл

Бывший коллега Меган Маркл актер Патрик Дж. Адамс, с которым она работала в "Форс-мажорах", опубликовал видео с ней из личного архива. Об этом сообщает Daily Mail.

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В ролике, который был снят в 2012 году, Меган Маркл запечатлена с коллегами из съемочной группой, включая Рика Хоффмана, сыгравшего Луиса Литта, а также жену Патрика Троян Беллисарио. Герцогиня Сассекская танцевала под регги.

"Парнем из того сериала, который вы смотрите, потому что эта девушка вышла замуж за этого принца", — написал в описании блога Патрик Дж. Адамс.