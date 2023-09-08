Звезду «Шоу 70-х» приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования

Американского актера Дэнни Мастерсона , исполнившего одну из главных ролей в ситкоме «Шоу 70-х» (That '70s Show, также известном как «Ох уж эти 70-е»), приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования. Об этом пишет Page Six .

Мастерсон был задержан в 2020 году в Лос-Анджелесе, США, по обвинениям в изнасиловании трех женщин. Актера обвинили в трех случаях изнасилования, произошедших в период с 2001 по 2003 год. Двум жертвам на момент преступления было 23 года, третьей — 28 лет. Все случаи, по словам жертв, произошли в доме Мастерсона в Голливуде.