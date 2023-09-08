Ольга Остроумова рассказала о роли в фильме "А зори здесь тихие"

Жюри конкурса полнометражных картин кинофестиваля “Волгоградский факел” возглавляла народная артистка России Ольга Остроумова.

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Мы с ней поговорили и о современном, и о советском кино.

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Ольга Михайловна, ваша кинокарьера началась 55 лет назад, с “Доживем до понедельника”.

Ольга Остроумова: Юбилеи я не люблю. В прошлом году мне 75 лет было. Играла в спектакле “Соло для часов с боем”. Там как раз празднуют день рожденья моего персонажа. Приглашали меня на 45-летие фильма “А зори здесь тихие” и на столетие Станислава Ростоцкого.

Кстати, новые экранизаци “Зорь” видели?

Ольга Остроумова: Не смотрела и не буду.

А книгу прочитали до съемок или после?

Ольга Остроумова: Повесть была опубликована в “Юности”. Борис Васильев, ее автор, был замечательный человек. Я с ним была знакома. Но сценарий я прочитала раньше, чем книгу. Роль Жени Комельковой шикарная, многие пробовались на нее. Ростоцкий не находил ту, которая ему нужна была. И меня он не считал подходящей. Я как-то бежала по студии, а навстречу мне шли Ростоцкий и Васильев. И Борис Львович говорит: “Да вот же Женька!” - “Нет, это Ольга Остроумова”, - отрезал режиссер. Но потом все-таки попробовал меня и утвердил.

Часто актеры возражают, когда дети хотят пойти по их пути. А как в вашей семье было?

Ольга Остроумова: Когда дочь Оля решила тоже стать артисткой, я не перечила. В театральные вузы же раньше набор идет: не прошла туда - можно пойти на иняз. Я только спросила, кто набирает курс. “Петр Фоменко”. - “О, я бы и сама пошла снова учиться!” И только на третьем туре экзаменов ему сказали, что Оля это моя дочь. Он попросил ее передать нам спасибо, что мы не звонили ему и не просили ни о чем.

Все думают, что в театральный вуз поступают по блату. Когда я туда попала, меня никто не знал. Я, может быть, была не так и талантлива, но все равно надо дерзать. Если человек хочет этим заниматься, он найдет свое призвание. Нина Русланова вот два раза поступала. Кому суждено, тот пробьется.

Сама я одиннадцать классов окончила в Куйбышеве, откуда уехала поступать в Москву, уверив родителей, что там мне дадут общежитие. Хотя на самом деле все не так просто было. Но кто-то свыше меня берег. Не даром у меня по папиной линии пять священников в роду.

Ваша вторая съемка проходила как раз в Волгограде - небольшая роль в “Городе первой любви”, 1970 год. Помните?

Ольга Остроумова: Нет, вообще не помню. Я вообще была уверена, что впервые посетила Волгоград. Но мне сказали, что мы с Валентином Гафтом сюда приезжали. Когда я уехала с Волги, мне было 17 лет. А тут нас со Светкой Немоляевой возили по городу. Я с близкого расстояния посмотрела на свою Волгу. Как молоды мы были... Я, правда, не почувствовала, что мне снова 17. Я всю жизнь свою прочувствовала.

Вы стали председателем жюри конкурса полнометражных фильмов. Как вам наш новый кинематограф?

Ольга Остроумова: Я хотя бы ознакомилась с нынешним состоянием российского кино. В мое время не было так много женщин-режиссеров. Сейчас же целый косяк! По-моему, есть очень сильные среди них. Я посмотрела и список короткометражек, из 11 фильмов - семь женских. Раньше девушка оканчивала ВГИК, но семья и быт не давали реализоваться. Сегодня по-другому. Но я не люблю делить искусство на мужское и женское. Сейчас появились какие-то “актерки”, “режиссерки”. Вот если явятся режиссеры с женской мудростью и мужской хваткой, это будет очень приятно.

Кино учит тому же, что семья, литература, театр. Я как-то прочитала определение: воспитание - это образ жизни родителей. Как в семье относятся друг к другу, такую модель общения ребенок и воспринимает.

Сейчас почему-то от режиссеров требуют снимать патриотические картины. И сложно понять, что под этим вообще подразумевают. У вас есть представление?

Ольга Остроумова: Патриотическое кино - кино правдивое. Я была на фестивале в Новороссийске, там вспоминали фильм “Доживем до понедельника”. И я поняла, что это очень патриотический фильм. Потому что учитель признается, как сильно ему хочется в отпуск. Правдиво же показано! Снято в конце оттепели, а на все времена. И “В окопах Сталинграда” правдивая книга без ложной патетики, которая всегда чувствуется. Эту повесть часто на радио читают, я ее люблю вечером слушать. И вспоминаешь сюжет, и засыпаешь быстро. А ведь в трагедии Сталинграда тоже не было пафоса. Город было трудно защищать, люди просто терпели. Но они думали, что на этой земле будут жить их дети, внуки. Так давайте жить, жить прекрасно. Храбрым быть непросто, всегда есть страх. Но честь сильнее страха.

Мы постепенно уходим от Великой Отечественной войны. Кого-то еще помним по старым фотокарточкам. Но и война 1812 года тоже была огромной, с массовым партизанским движением. О ней же сейчас спокойно говорим. Только нужно помнить, за счет кого мы живем. Есть грандиозная военная проза и поэзия. Этот кладезь надо сохранить.

Сегодня в обществе раскол. Многие ваши коллеги покинули Россию, а некоторые из оставшихся призывают на их головы кары. Как быть?

Ольга Остроумова: Пусть они просто вернутся. Родина рано или поздно позовет изнутри. Мы не можем никого судить сейчас. Надо от событий отойти на несколько лет.

Справка “РГ”