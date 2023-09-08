Боярский вернется на экраны в продолжении «Гардемаринов»

В ближайшее время на широкий экран выйдет долгожданное продолжение «Гардемаринов». И, хотя состав знаменитого фильма изменился, основных героев зрители всё-таки смогут увидеть. Сюжет четвёртой части основан на событиях 1787 года, когда Россия одержала победу над турками, а Екатерина II объявила о присоединении Крыма.

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После многих лет вынужденной разлуки три друга-гардемарина встречаются вновь, чтобы выполнить тайное поручение императрицы. Дружную троицу играют Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Михаил Мамаев. Им помогают их повзрослевшие дети – Шурка и Александра. Дружная компания попадает в сети тайного заговора международных авантюристов и, срывая коварные замыслы заговорщиков, с честью выполняет поручение государыни.

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На роль сына Корсака и Софьи сначала был утверждён Никита Пресняков, а на роль дочери Ягужинской и Белова – Аглая Шиловская. Но к моменту начала съёмок Дружинина передумала и утвердила других артистов.

«Никита Пресняков и Аглая Шиловская – талантливые артисты и прекрасные люди, но пробы были в 2015 году, прошло три года, они повзрослели. На экране это заметно, особенно на крупных планах. Мне нужны юные герои, 18-летние», – объяснила тогда свой выбор Светлана Сергеевна.

Новых актёров на главные роли Дружинина искала более года. В итоге на роль сына Алексея Корсака и Софьи утверждён Андрей Лаптев. На роль дочери Анастасии Ягужинской и Саши Белова – Ника Здорик. Из прежнего состава зрители увидят Ольгу Машную и Кристину Орбакайте и даже Михаила Боярского, чей герой Шевалье де Брильи погибал в предыдущей части.

За спиной Боярского уже был неудачный опыт съёмок в продолжении фильма о мушкетёрах «Возвращение мушкетёров». Поэтому к новому проекту он относился с лёгким опасением. Но отказать Светлане Дружининой не мог.

«Я понимаю, что два раза в одну и ту же реку войти нельзя, а четвёртый – тем более. Это как с «Рэмбо», когда вторая, третья и четвёртая части фильма были всё хуже и хуже. Но всё же надеюсь, что проект Светланы Сергеевны будет приятным исключением», – делился актёр.

По словам Светланы Дружининой, это будет совершенно другой фильм, снятый в ином жанре.