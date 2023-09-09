Как Николас Кейдж стал мемом и почти угробил карьеру

О непредсказуемости и причудах Николаса Кейджа в Голливуде ходят легенды, а самые частые эпитеты, которыми его награждает пресса, — «чудаковатый» и «экстравагантный». Эксцентричен он во всем, в том числе и в выборе ролей. Из-за этого критики и зрители так до конца и не определились, какой Николас актер — почти гениальный или все же не очень.

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В рамках цикла статей о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как из-за неосмотрительности и финансовых трудностей Кейдж из звезды первой величины превратился в объект для мемов и язвительных шуток, но нашел способ перезапустить карьеру.

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Невыносимая тяжесть огромного таланта

В 2022 году в широкий прокат вышел комедийный боевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором Николас Кейдж сыграл самого себя — погрязшего в долгах и отчаянно пытающегося спасти свою карьеру. Фильм пришелся по душе не только армии поклонников актера, но и критикам, которые впервые за долгое время заговорили о нем как о талантливом актере.

«На самом деле центральная тема “Невыносимой тяжести” — магия кино. Николас Кейдж значит так много для нас потому, что даже в самых эпатажных своих ролях он играет именно так, как важно только ему. Он не страдает ради искусства, но делает то, что нужно: полностью выкладывается для него», — написал Оуэн Глайберман, кинокритик издания Variety

Восторженные отзывы на проект не остались незамеченными, и в прессе тут же появились сообщения, что успех этой картины заставил руководителей крупных голливудских студий вновь обратить внимание на Кейджа. Появилась робкая надежда, что актер, некогда снимавшийся в фильмах ведущих режиссеров, нашел способ перезапустить карьеру, которую за десять лет практически угробил своими же руками.

Из Копполы в Кейджа

Количество фильмов с участием Николаса давно перевалило за сотню, в большинстве из них он сыграл главные роли, что неудивительно, ведь страсть к лицедейству у него в крови. Дело в том, что настоящее имя Кейджа — Николас Ким Коппола, и он представитель третьего поколения авторитетной голливудской династии. Отец будущей звезды был профессором литературы, мать — хореографом, зато дядя — режиссер Фрэнсис Форд Коппола, дед — композитор Кармин Коппола, а бабушка — актриса Италия Коппола. Николаса с детства окружали люди искусства, поэтому он очень рано решил стать актером:

Когда мне было лет шесть, я хотел выяснить, как можно попасть в телевизор. Я хотел стать одним из тех людей, которые в него помещаются. (…) Если бы я не стал актером, стал бы преступником или священником Николас Кейдж

К тому моменту, когда Кейдж дорос до того, чтобы попробовать свои силы в кино, его именитый дядя уже получил пять «Оскаров» и стал весьма авторитетной фигурой в Голливуде. Считается, что именно Коппола пристроил любимого племянника без опыта и образования в свой фильм «Бойцовая рыбка». В течение следующих нескольких лет режиссер пригласил Николаса еще в две ленты — «Клуб "Коттон"» и «Пегги Сью вышла замуж».

Существует и другая версия попадания Кейджа в кино. Актер однажды рассказал, что всего добился сам и на кастингах не имел никаких преференций, так как его отношения с дядей стали прохладными после того, как тот ответил молчанием на просьбу помочь с пробами. Сколько в этих словах лукавства, а сколько правды — уже не выяснить. Точно известно одно: на волне первого успеха Николас сменил известную фамилию на Кейдж, чтобы избежать обвинений в кумовстве.

Вокруг меня было много актеров, которые не очень-то были рады тому, что какой-то молодой парень с фамилией Коппола тоже стал актером. [...] Они собирались у моего трейлера и цитировали «Апокалипсис сегодня». Мне было очень сложно поверить в себя Николас Кейдж

На грани безумия

К середине 1980-х годов Кейдж зарекомендовал себя как один из самых ярких начинающих артистов в киноиндустрии. Начав с работы в комедиях, он быстро переключился на авторское и бунтарское кино. Так, в вышедшем в 1984-м фильме «Птаха» актер сыграл ветерана вьетнамской войны на грани нервного срыва, лицо которого частично скрыто бинтами. На съемках этого проекта впервые проявилась радикальная манера актера вживаться в образ. За время работы над ролью он похудел на 15 килограммов, без анестезии удалил себе два зуба, чтобы лучше прочувствовать боль своего персонажа и отказывался снимать бинты даже после окончания смены. В том же духе Кейдж продолжал работать и во время съемок фильмов «Воспитание Аризоны» и «Во власти луны».

За странную манеру игры и экстремальные способы подготовки к ролям Кейдж прослыл в Голливуде чудаком. Однако стоит отметить, что эксцентрично он вел себя и за пределами съемочной площадки — например, дома прямо перед кроватью установил два аквариума, в которых жили морские обитатели, включая осьминога стоимостью 150 тысяч долларов.

На протяжении 1980-х — начала 1990-х годов актер постоянно экспериментировал с жанрами и формами и благодаря своей неординарности и симпатичной внешности был нарасхват у именитых режиссеров. Он успел поработать с братьями Коэнами и Дэвидом Линчем и при этом с радостью соглашался принять участие в проектах, от которых его более осторожные коллеги предпочитали держаться подальше. Одной из таких картин стала черная комедия «Поцелуй вампира», кадры из которой позднее разлетелись на мемы. На съемках этого фильма Николас не раз вел себя как настоящий псих: отчаянно переигрывал в кадре, съел перед камерой живого таракана, а затем, вживаясь в образ, разнес топором свой фургон.

Свой стиль работы Николас со свойственной ему странностью называл то «шаманским модерном», то «немецким экспрессионизмом», то «западным кабуки», а тягу к малобюджетному и независимому кино объяснял просто:

Мне нравится ломать формы и пробовать разные вещи, но я не думаю, что большим студиям комфортно с этим. Делать это я могу только в независимых по духу фильмах Николас Кейдж

Кульминацией актерского безумия Кейджа стал фильм 1994 года «Покидая Лас-Вегас». В этой пессимистичной драме он перевоплотился в отчаявшегося писателя, мечтающего только об одном — покончить с собой, выпив летальную дозу алкоголя в Лас-Вегасе. Чтобы достовернее сыграть алкоголика, актер сам в него превратился. Он специально напивался до потери сознания и записывал себя на камеру, а протрезвев, пересматривал записи и подмечал изменения в поведении. Труды не прошли даром: за эту роль Кейдж получил свой первый и пока единственный «Оскар».

Герой боевиков

Получив признание в киноиндустрии, актер, вопреки ожиданиям, не погрузился с головой в интеллектуальные и психологические драмы. Доказав всем, что может быть чертовски разноплановым актером, он словно бы в насмешку над киноакадемиками решил попробовать себя в новом амплуа — героя боевиков.

Всего за два года Кейдж успел сняться в трех культовых экшен-фильмах десятилетия. В 1996-м он сыграл в картине Майкла Бэя «Скала», вслед за ним вышли «Воздушная тюрьма» и «Без лица». Участие в этих проектах сделало Николаса мегазвездой мирового масштаба и одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров.

В начале XXI века имя актера в титрах проекта считалось гарантом кассового успеха. В этот период выходят такие хиты, как «Угнать за 60 секунд» и «Сокровище нации».

$20 млн принес Кейджу боевик «Угнать за 60 секунд», не считая процента от кассовых сборов. Столько же он получил за «Сокровище нации». Для сравнения: за роль Стэнли Гудспида в «Скале» в 1996 году он заработал «всего» $4 млн

Впрочем, сложное авторское кино Николас тоже не забросил. В перерывах между съемками погонь и перестрелок он успел поработать над мелодрамой «Семьянин», фильмом о войне «Говорящие с ветром» и драмой «Адаптация», в которой блистательно исполнил сразу две роли, за что и получил вторую номинацию на «Оскар». Казалось, еще немного — и актер сможет пополнить свою коллекцию наград еще одной статуэткой. Но не тут-то было. Внезапно звезда Кейджа начала закатываться.

С середины 2000-х годов успех актера перестал быть безграничным: выходящие с ним фильмы стали все чаще проваливаться в прокате, многие из них к тому же получали уничижительные отзывы критиков и зрителей. Продолжение «Сокровища нации» хоть и стало коммерчески успешным, было раскритиковано за вторичность сюжета и самоповторы. Стало очевидно, что смешные и немного помпезные боевики 1990-х остались в прошлом, а с супергеройским кино у Кейджа как-то не сложилось. Он мечтал сыграть Супермена и даже был утвержден на эту роль, но по каким-то причинам проект был закрыт, тогда он согласился перевоплотиться в Призрачного гонщика, но фильм вышел второсортным и принес Николасу первую номинацию на антипремию «Золотая малина».

Кейдж продолжал много сниматься, но теперь уже почти все выходящие с ним проекты подвергались ожесточенной критике и с треском проваливались в прокате, из-за чего он не просто растерял свою популярность, но и стал считаться переоцененной бездарностью. Критики спорят, в какой момент Кейдж «испортился» — после выхода «Оружейного барона» в 2005-м или «Плетеного человека» годом позже. Истина, скорее всего, где-то посередине, но очевидно, что падению героя способствовали его расточительность и любовь к женщинам.

Коллекционер женщин и редких вещей

Несмотря на принадлежность к голливудской элите, семья Кейджа вовсе не купалась в роскоши. Да, он учился в престижной школе в Беверли-Хиллз, но, в отличие от двоюродных братьев и сестер, ездил туда не в дорогом автомобиле, а на обычном автобусе. Кроме того, много денег из семейного бюджета уходило на лечение матери Николаса, страдавшей серьезными психическими проблемами.

Неудивительно, что, став богатым и успешным, Кейдж начал буквально сорить деньгами. Его состояние на пике карьеры оценивалось в 150 миллионов долларов, однако всего за несколько лет от него практически ничего не осталось. Актер тратил большие суммы на помощь детям, пострадавшим от военных конфликтов, за что удостоился гуманитарной премии ООН, однако с не меньшей страстью он потакал своим слабостям.

На пике карьеры Кейдж частенько злоупотреблял алкоголем, то и дело закатывал роскошные вечеринки, обзавелся личным самолетом, несколькими яхтами, а в 2007 году неожиданно приобрел 22 раритетных автомобиля, в том числе девять роллс-ройсов. Коллекционировал актер комиксы, марки и очень странные вещи — например, редких животных и высушенные головы пигмеев. Скандалом обернулась для него покупка черепа динозавра за 276 тысяч долларов: выяснилось, что артефакт украден, и его пришлось вернуть в Монголию.

На вопрос, зачем ему нужны все эти вещи, Николас никогда внятно ответить не мог, поэтому называл свою расточительность не всегда удачной инвестицией в будущее:

Есть хорошие и плохие инвестиции. Хорошие — это когда я покупаю что-то, связанное со своими хобби или с историей мира, которая мне очень интересна. Это, например, первый комикс про Супермена, который я купил за 150 тысяч долларов Николас Кейдж

Однако настоящей катастрофой обернулись сделки актера в сфере недвижимости. Он, по его же словам, начал бездумно скупать все подряд: дома, виллы, старинные замки и целые острова по всему миру.

С неменьшей страстью Кейдж «коллекционировал» жен. Первый официальный брак он заключил с актрисой Патрисией Аркетт в 1995 году, но эти отношения не прошли испытание экстравагантностью обоих партнеров и распались менее чем через год. В 2001-м Николас женился на дочери Элвиса Пресли — Лизе Мари. На волне слухов, что дочь легендарного певца — лишь еще один экзотический экспонат в коллекции актера, этот союз просуществовал всего 108 дней, после чего супруги радостно развелись.

После череды громких любовных романов с актрисами Кейдж внезапно решил, что артистки не созданы для семейной жизни, и женился на 20-летней официантке корейского происхождения Элис Ким. Именно этот брак до недавнего времени Николас считал «самым настоящим». Молодая женщина принимала все причуды мужа, не противилась его увлечению супергероями и даже позволила назвать их общего сына Кал-Эл — в честь Супермена. Но в 2016 году после 12 лет совместной жизни пара развелась. Причиной расставания стали, по одной версии, измена Элис, по другой — пристрастие Николаса к выпивке.

«У меня теперь такое ощущение: ух ты, мне 54 года, и я снова одинок — я этого не предвидел! Это довольно мрачно», — делился Кейдж своими мыслями после развода с Ким

Однако очередной неудачный брак не избавил актера от привычки жениться. В 2019 году он в четвертый раз пошел под венец в Лас-Вегасе — на сей раз с визажистом Эрикой Койке, которая была моложе него на 32 года. Николас был в стельку пьян, когда делал предложение руки и сердца, но после того, как пришел в себя на четвертый день после церемонии, потребовал аннулировать брак. Развестись быстро и тихо у Кейджа не получилось: супруга потребовала внушительных отступных.

Я считаю, что женщина должна быть очень необычной, чтобы иметь возможность вступить со мной в отношения. Я чувствую очень глубоко. Я страдал меланхолией всю свою жизнь и очень чувствителен к своему окружению. Я должен быть в полном порядке, чтобы хорошо делать то, что я делаю, так как не могу просто пойти в аптеку и сказать: «Эй, дайте мне немного Прозака» Николас Кейдж

Все эти бесконечные браки и разводы, содержание яхт, домов, островов и зоопарка не могли не повлиять на финансовое положение Кейджа. Уже к 2008 году он оказался по уши в долгах и исках о неуплате налогов на сумму более 14 миллионов долларов. В этот момент актер понял, что шутки кончились.

Падение в бездну и возвращение обратно

Помимо кредиторов и налоговой, оплаты счетов требовали и бывшие жены. Кроме того, 20 тысяч долларов в месяц Кейдж тратил на то, чтобы уберечь свою мать от психиатрической лечебницы. Чтобы поправить финансовое положение, он для начала с большим дисконтом распродал свою недвижимость, затем выставил на аукцион винтажную коллекцию комиксов, но долги продолжали расти как снежный ком. Актер ни за что не хотел объявлять себя банкротом и ради этого соглашался на любую работу, за которую ему предлагали хорошие деньги. Результат всем известен: лицо некогда блистательного артиста, которого Дэвид Линч называл «джазовым музыкантом американского актерского мастерства», стало интернет-мемом, а его фильмография пополнилась плохими проектами, которых при других обстоятельствах могло и не быть.

Чтобы вылезти из долговой ямы, Кейджу потребовалось около десяти лет и 46 фильмов. Позднее он сравнил этот опыт с конвейерной лентой, но добавил, что всегда серьезно относился к своей профессии:

Когда я снимался в четырех фильмах в год, мне все еще нужно было находить в них что-то, ради чего я был готов выложиться на полную. Конечно, не все из этих картин удались. Некоторые из них были потрясающими, как «Мэнди», а некоторые не получились. Но я никогда не халтурил, хоть и не говорил об этом. Так что если и было какое-то неправильное представление обо мне, так это то, что мне было все равно на эти проекты. Мне не было все равно Николас Кейдж

Расплатиться с долгами Кейджу удалось лишь в 2022 году, после чего он обещал, что будет более требовательно относиться к присылаемым ему сценариям. И, кажется, слово свое держит: благодаря отличному триллеру «Свинья», а затем и комедийному боевику «Невыносимая тяжесть огромного таланта» он вновь заявил о себе как о серьезном артисте, способном выдать в кадре первоклассный перфоманс. Также недавно в прокат вышла комедия «Ренфилд», в котором Кейдж исполнил роль Дракулы; на разной стадии разработки находятся продолжения «Сокровища нации» и «Без лица».

Наладилась и личная жизнь Кейджа: в феврале 2021 года он официально оформил отношения с 26-летней японкой Рико Шибата. Несмотря на репутацию «серийного женатика», Николас надеется, что этот брак точно навсегда, тем более что осенью 2022-го жена родила ему дочь, чему актер несказанно рад.

Мои мальчики выросли, и я скучаю по походам в магазин игрушек. Я скучаю по пению колыбельных и покачиванию в кресле-качалке. Я с нетерпением жду возможности вернуться к этому Николас Кейдж