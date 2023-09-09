Умерла подруга Шварценеггера - Лиза Лайон

Умерла подруга Шварценеггера, актриса, модель и культуристка Лиза Лайон
Ушла из жизни легендарная Лиза Лайон. Лайон - актриса, модель, писательница, героиня многочисленных телешоу и подруга Арнольда Шварценеггера.
Лиза была одной из первых культуристок, появившихся на обложке журнала Playboy. Работала моделью у Ньютона, Уиткина и Мэпплторна. Стала прототипом-вдохновением для супергероини Marvel Электры, нарисованной Фрэнком Миллером. Снималась в кино, в частности - в черной комедии "Вамп" с Грейс Джонс и сюрреалистическом фэнтези "Три кроны для моряка". Занималась кендо. В 2000-м была введена в Зал славы IFBB.
Лайон, одна из пионеров женского бодибилдинга, скончалась 8 сентября на 71-м году жизни в своем доме в Сан-Фернандино. Как передает TMZ, ссылаясь на источник в семье Лизы, причиной смерти артистки стал рак желудка.
Комментируя уход коллеги, Шварценеггер отметил, что Лайон "была лучшей".