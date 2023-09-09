Умерла подруга Шварценеггера - Лиза Лайон

Лиза была одной из первых культуристок, появившихся на обложке журнала Playboy. Работала моделью у Ньютона, Уиткина и Мэпплторна. Стала прототипом-вдохновением для супергероини Marvel Электры, нарисованной Фрэнком Миллером. Снималась в кино, в частности - в черной комедии "Вамп" с Грейс Джонс и сюрреалистическом фэнтези "Три кроны для моряка". Занималась кендо. В 2000-м была введена в Зал славы IFBB.