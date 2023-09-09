Актер Маримуту умер от сердечного приступа во время работы над новым сериалом

8 сентября на 57-м году жизни скончался индийский актер и режиссер Маримуту. В его фильмографии более шести десятков проектов - полнометражные ленты, сериалы и "мыльные оперы".

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Маримуту снялся в "Тюремщике", "Щенке", "Углероде", "Докторе", "Враге", "Боге-отце", "Султане". Несколько лент поставил как режиссер и помощник режиссера, дебютировав в этой должности в 90-х.

Как сообщает Cinema Express, артист скончался от сердечного приступа во время работы над новым проектом - многосерийной мелодрамой.