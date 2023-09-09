Куда пропала звезда сериала «Две судьбы» Понизова

Актриса Ольга Понизова часто снималась в различных фильмах и сериалах в начале нулевых, однако на пике популярности она пропала с экранов.

© Кадр из сериала "Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика"

Как сейчас живет и чем занимается звезда картин «Две судьбы» и «Все будет хорошо»?

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Чем известна Ольга Понизова

Ольга Понизова родилась 8 марта 1974 года в Москве. С ранних лет она посещала занятия в киношколе и уже в 15 лет дебютировала на экране в фильме Николая Александровича «Не сошлись характерами».

Будучи студенткой Щукинского училища, Понизова снялась в картине «Грех. История страсти» вместе с Александром Абдуловым. После выпускного артистку взяли в проект «Все будет хорошо», благодаря которому она получила известность.

Спустя время она вышла замуж за продюсера Андрея Челядинова и родила сыну Никиту. Тогда артистка на время пропала с экранов, полностью посвятив себя ребенку. Через несколько лет Понизова и Челядинов развелись.

«Мой бывший муж — замечательный человек. И я не считаю, что все мужики — сволочи. Они забавные. У меня полно друзей мужского пола. Со мной случаются романтические истории. И, скорее всего, когда-нибудь я повторно выйду замуж... Может быть, раз в полгода или даже в год, возвращаясь поздно вечером со спектакля, я задумываюсь о том, что никто не волнуется, как я доберусь до дома. Однако все остальное время наслаждаюсь своим одиночеством», — комментировала она развод.

Через три года после «Все будет хорошо» на экраны вышел фильм «Зал ожидания» с Понизовой. Затем она пропала еще на несколько лет. Вернуться в профессию ее заставила магическая история, сообщает StarHit.

«Я сидела дома и читала книжку о своем любимом Питере и о каждом доме на Невском проспекте. В одном из них когда-то жила женщина, рассказ о которой буквально заворожил меня. В конце была приписочка: эта история легла в основу романа Булата Окуджавы „Путешествие дилетантов“. Я долго ходила под впечатлением от прочитанного. И вот когда через несколько дней накал моих чувств по отношению к этой женщине начал спадать, раздался телефонный звонок. Я думала, про меня все забыли. Но вдруг услышала: Вас хотят посмотреть в Театре Луны на одну из ролей в спектакль „Путешествие дилетантов“... Это была та самая героиня. Не согласиться я просто не могла», — рассказывала Понизова.

В глазах телезрителей полноценное возвращение артистки в профессию случилось благодаря сериалу «Две судьбы». Также она снялась в картинах «На углу, у Патриарших», «Дюжина правосудия» и «Ты всегда будешь со мной». После этого Понизова пропала из медиапространства.

Куда пропала Ольга Понизова

В 2015 году сын Ольги Понизовой Никита погиб в аварии в возрасте 20 лет. Он отдыхал с друзьями и сильно порезал руку. Приятель молодого человека вызвался отвезти его в больницу, но до места назначения они не добрались. На трассе Москва — Дмитров — Дубна около пяти утра автомобиль Ford врезался в разделительное ограждение.

Водитель получил легкие травмы, а наследник Понизовой, сидевший на пассажирском кресле, скончался на месте. В крови друга Никиты обнаружилось 0,68 промилле алкоголя. Кроме того, у него накопилось 28 штрафов за нарушение ПДД. В итоге молодой человек получил 3,5 года колонии и штраф в 60 тысяч рублей.

После пережитой трагедии Понизова отгородилась от мира. Она перестала вести соцсети, давать интервью и сниматься в кино. Сама актриса говорила, что ей «всегда было хорошо одной».

«Я не любила детский сад, школу. Мне везде было неуютно. По натуре я замкнутая и домоседка, никогда не посещаю публичные места, не тусуюсь, мне хорошо у себя дома», — обращала внимание артистка.