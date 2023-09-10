Ушел из жизни актер Цезарь Куссык

Дебютировав на экранах в конце 50-х годов, Куссык сыграл в десятках проектов: "Вернись, Беата!", "Мертвая волна", "Секрет", "Дорога" , "Час за часом", "Чужой должен летать", "Трясина", "Время тьмы", "Королева туч".

Артист умер на 88-м году жизни, сообщает Dzieje. Причина не уточняется. Похороны пройдут 15 сентября во Вроцлаве.

Куссык родился в 1936 году. В 1959-м окончил актерский факультет Государственной высшей школы кино, театра и телевидения в Лодзи. Служил в театрах Познани, в Щецине и Ополе, с 1970-го - актер Польского театра Вроцлава, на сцене которого сыграл более 60 ролей. Коллеги вспоминают Куссыка как "выдающегося" актера.