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Дарья Мороз рассказала, как «стала артисткой» в 2,5 месяца

Актриса Дарья Мороз в разговоре с "Утро.Ру" вспомнила, как в младенческом возрасте успела "сняться" в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный" 1984 года.

Дарья Мороз рассказала, как «стала артисткой» в 2,5 месяца
© Газета.Ru

Фильм был снят режиссером Динарой Асановой, а Валерий Приемыхов был автором сценария и исполнителем одной из главных ролей.

В ленте также снималась актриса Марина Левтова, которая на тот момент была беременна Дарьей Мороз.

"Режиссер сказал беременной мною маме, что когда девочка появится на свет, то снимется в этом фильме. На что мама ответила: "Это невозможно, потому что будет мальчик". Динара не поверила ей и сказала: "Как так может быть, она же артистка, у нее не может родиться мальчик", - вспомнила Мороз.

Спустя некоторое время на свет действительно появилась девочка, Асанова на съемочной площадке много времени уделяла ребенку, что раздражало Приемыхова. Он попросил коллегу прекращать возню с маленькой Мороз, так как им надо снимать кино.

"На что Динара ответила, что она не возится с ребенком, а работает с артистом. Тогда Приемыхов попросил, чтобы я в кадре усмехнулась и показала язык. Произошло чудо - в возрасте двух с половиной месяцев я смогла это сделать! Так я и стала артисткой", - рассказала актриса.

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