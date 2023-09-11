Дарья Мороз рассказала, как «стала артисткой» в 2,5 месяца

"Режиссер сказал беременной мною маме, что когда девочка появится на свет, то снимется в этом фильме. На что мама ответила: "Это невозможно, потому что будет мальчик". Динара не поверила ей и сказала: "Как так может быть, она же артистка, у нее не может родиться мальчик", - вспомнила Мороз.