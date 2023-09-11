40-летняя Дарья Мороз рассказала, как стала актрисой в двухмесячном возрасте

Известная актриса Дарья Мороз, которая скоро дебютирует в режиссуре сериалом "Секс. До и после", рассказала о том, как стала актрисой в возрасте двух с половиной месяцев.

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Оказывается, это произошло в фильме Динары Асановой 1984 года "Милый, дорогой, любимый, единственный".

По рассказу Мороз, который публикует "Утро.Ру", режиссёр сказала беременной матери Дарьи, актрисе Марии Левтовой, что её новорожденная дочь сыграет в фильме. На возражение, что семья ждёт мальчика, она ответила: "Как так может быть, она же артистка, у нее не может родиться мальчик". И действительно на свет появилась девочка, которую назвали Дашей.

После этого, рассказывает сорокалетняя Мороз, режиссёр уделяла ей много времени на детской площадке, и это раздражало сценариста Валерия Приёмыхова, считавшего, что пора заканчивать возиться с ребёнком и начинать работать.