«Я — марионетка в руках режиссера». Лина Миримская — о работе

18 сентября 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует второй сезон комедии «Иванько» – терапевтической истории о трех девушках, которые отчаянно пытаются наладить личную жизнь, но все время все идет не так.

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Главную героиню, скромную учительницу Валю Иванько, играет в сериале актриса Лина Миримская («Бедные люди», «Бэби-тур», «Сестры»).

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В интервью Лина рассказала нам о том, почему она полностью доверяет шоураннеру проекта, как настраивается на роли, а также по каким местам родного Симферополя скучает до сих пор.

В проекте «Иванько» есть шоураннер – креативный продюсер, сценарист и режиссер Ксения Воронина. Это довольно редкая ситуация для нашего кино. Каково вам, как актрисе, сниматься в таком авторском проекте? Ощущали диктатуру Ксении?

— Нет! У Ксении есть прекрасное качество, на которое мне, как актрисе, можно опереться – это ее полная уверенность в том, чего она хочет. Эту уверенность она передала и мне. Я просто слушала ее и играла так, как говорила Ксения, потому что знала – получится то, что нужно. Ко второму сезону и на протяжении второго сезона ваша героиня Валя меняется – это заметно, например, по стилю ее одежды, серые юбки меняются на летящие женственные платья.

Принимали ли вы участие в создании визуального образа героини, предлагали ли костюмы?

— Я – марионетка в руках Ксении Ворониной, говорю вам абсолютно честно. И мне это очень нравится. У меня ни с одним проектом не было таких отношений, как с замыслом Ксении. Если она считает что-то правильным для Валентины, значит, и для меня это закон, так уж повелось. И я полностью ей доверяю в желании сделать перемены, например, во внешности героини.

А есть ли что-то из характера Валентины, что предложили лично вы?

— Лично я ничего не предлагала, это все предложения и наблюдения Ксении – мои реакции, мои способы шутить над разными ситуациями. А вот в «Сестрах» были мои идеи. Но что это – я вам не скажу, это невозможно.

Что вам помогает настроиться на роли ваших героинь кроме костюмов? Как вы обычно ловите настроение Вали? Существуют ли для этого особенные ритуалы?

— Я читаю сцену, которую нужно играть, и поскольку я – не Валентина, меня часто бесит, как она поступает, я даже раздражаюсь, думаю – «ой, как же так можно себя вести». Все это я переживаю и начинаю героиню оправдывать, думать в логике Валентины. Мне нужно ее понять. Я провожу психологический анализ человека, понимаю, что все написанное героине абсолютно подходит, что это адекватно тому, кто она есть. И когда я героиню полностью понимаю и люблю – иду на площадку. Если я этого не сделаю, то я не пойму, как ее играть. Вот такой ритуал.

Недавно была премьера сериала «Бэби-тур» с вашим участием, и, кстати, героиня в нем совсем не похожа ни на Валю, ни на Ольгу. А легко ли вам давался текст Василия Сигарева?

— Да, текст Сигарева особенный, и я вспоминаю моменты, когда мне даже неудобно было произносить некоторые фразы, но я успокаивала себя тем, что героини, простые женщины, говорят именно так. При этом текст Сигарева написан таким образом, что на язык он ложится совершенно легко, я даже не знаю, как эту магию объяснить. В этом сценарии мы даже не меняли слова местами, потому что он написан идеально. Когда мне его прислали, я не смогла встать с дивана, пока не прочитала все серии.

Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве в Симферополе. Какие у вас остались воспоминания о городе?

— Ой, у меня очень много детских воспоминаний о Симферополе. О том, как мы купались в речке Салгир прямо в центре города, а когда площади и переходы затапливало из-за ливней, мы просто плыли по улицам как в бассейне, чтобы попасть домой. Это я помню очень хорошо. А еще помню, как у меня появилась кукла Барби, – у первой в городе! Представляете, какое событие? Моя мама съездила на гастроли в Америку и привезла мне Барби, это было настоящее чудо в 1991 году.

Город изменился с тех времен, но, может быть, есть места, которые остались именно такими, какими вы помните с детства?

— Да, конечно – это мой Дворец Пионеров у Куйбышевского рынка, где я занималась художественной гимнастикой. Вот такая у меня могла сложиться карьера. А еще моя школа № 3 осталась такой же, какой и была. Все мои любимые места Симферополя я показывала своим детям, я каждый год обязательно приезжаю в Крым, просто не могу без него. Это все-таки мой дом, такой же, как и Москва. А еще знаковое место для меня – это Театр драмы и музыкальной комедии, где служила моя мама. Там я выходила на сцену маленькой, выходила на поклоны, более того, мама играла спектакли, будучи беременной мной. Наверное, это как-то повлияло на мой выбор профессии.

Наверное, вы хорошо помните закулисье этого театра, пыльный занавес… А каким у вас было первое представление о том, что такое театр?