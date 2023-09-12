Главную роль в экранизации комикса "Настоящий герой" сыграет Лапенко

Комик Антон Лапенко сыграет главную роль в экранизации российского комикса "Настоящий Герой". Это полнометражный фильм в жанре фантастики об отечественных супергероях, задуманный в лучших традициях кинокомикса. Герои из обычной жизни в нем объединяются для борьбы с суперзлодеем - одиозным ученым, который собирается уничтожить всех супергероев на Земле. Фантастические события происходят в типичных спальных районах Санкт-Петербурга. Первые сцены из комикса были отсняты в районе Купчино.

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По сюжету, герой Антона Лапенко - застенчивый школьный учитель Михаил, жена которого подает на развод. Чтобы не потерять контакт с сыном Ваней, Михаил решает перенять качества героя из любимого комикса сына: копирует его костюм и образ. И благодаря этому обретает реальные суперспособности.

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Ваня становится его помощником и навигатором в мире супергероики. Пройдя через все испытания вместе с отцом, мальчик поймет, что ему нужен не вымышленный человек из комикса, а его папа, ставший для него настоящим героем.

В фильме также снимается заслуженный артист России Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале "Убойная сила". В "Настоящем герое" Сергей Селин играет роль гениального, но сурового инженера-конструктора советской закалки. Вместе с героем Лапенко он будет сражаться с суперзлодеями и огромными роботами. Для съемок создан полноразмерный аниматронный робот на радиоуправлении.

В поддержку фильма "Настоящий герой" его создатели запустили сбор средств на краудфандинге. Те, кто поможет, имеют шанс стать первыми зрителями нового фильма, получить памятный мерч и даже принять участие в съемках.

"Мы постараемся показать собственный оригинальный взгляд на то, как герои комиксов могли бы рождаться и существовать в нашей российской повседневной действительности. Нам предстоит создавать огромных аниматронных роботов, которые будут крушить панельные многоэтажки, и показать на экране супергероев с невероятно крутыми сверхспособностями. Для этого мы будем использовать много практических эффектов и комбинированной съемки. Мы постараемся показать супергероику с новой необычной стороны", - говорит Алексей Талызин, режиссер, сценарист проекта и автор серии комиксов "Настоящий герой".