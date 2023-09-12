Умерла звезда сериалов Джудит Ротенборг

Ушла из жизни Джудит Ротенборг, актриса кино, театра и ТВ, известная по ряду культовых телешоу.

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В первую очередь это многосерийный триллер совместного производства Дании, Швеции и Норвегии "Убийство" - с Софи Гробель и Ларсом Миккельсеном.

Плюс на счету Ротенборг драма "Ледяные птицы", фильмы и сериалы "Под завесой тайны", "Орел: Криминальная одиссея", "В заложниках", другие.

Как передает Ekstra Bladet со ссылкой на дочь датской артистки режиссера и актрису Барбару Топсе, Ротенборг ушла на 75-м году жизни.