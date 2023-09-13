Светлана Немоляева: "Встреча с Эльдаром Рязановым была счастьем"

Актриса Светлана Немоляева, прославившаяся благодаря участию в комедиях Эльдара Рязанова, получила специальный приз кинофестиваля "Волгоградский факел". Так был отмечен ее вклад в отечественный кинематограф.

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В интервью "РГ" Немоляева сравнила современные фильмы с советскими и объяснила, почему упал уровень этого искусства.

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Светлана Владимировна, как вас встретила публика?

Светлана Немоляева: Несмотря на то, что я 64 года в одном театре - имени Маяковского в Москве, я объездила всю страну от края до края. Но и в советское время, и в новой России мы никогда не бывали в Волгограде. Для меня это премьера, которая интереснее новых фильмов. Я была уже на Мамаевом кургане, видела Дом Павлова, другие достопримечательности, заходила в храм Александра Невского. Очень положительные впечатления. Когда ездили по городу, люди узнавали, просили сфотографироваться. Я всегда соглашаюсь. Жители говорят всякие хорошие слова про фильмы мои. В формате концерта я выступаю редко. В основном в спектаклях и на съемках. Но здесь была замечательная отдача публики. В темноте фонариками махал весь зал. Так симпатично, трогательно. Было полное слияние душ.

У вас в театре замечательные роли, от Офелии до Бланш Дюбуа. А есть современные авторы, которые могут создавать женские образы, хотя бы приближенные к этой высокой планке?

Светлана Немоляева: Очень странный вопрос. Вы говорите о Шекспире, о Теннесси Уильямсе. Это уникальные явления, таких больше нет. Но я апологет и поклонница нашего Островского. Это наш Шекспир. Я и смолоду его много играла, и сейчас играю. "Бешеные деньги", "Таланты и поклонники". Это мое актерское счастье. Интересно получилось: когда я была совсем молодая, исполняла роль Александры Негиной в "Талантах и поклонниках", а сейчас - ее мамы Домны Пантелеевны. Еще играю в пьесах Оскара Уайльда, тоже прекрасного автора, который, кстати, создал замечательные женские образы.

И тоже не сильно современный.

Светлана Немоляева: У меня новых пьес нет в репертуаре. Островский, Уайльд, Гоголь - в "Женитьбе" я сваху играю.

А есть упущенные роли, о которых жалеете?

Светлана Немоляева: Я столько лет в театре, и вообще мне самой сто лет в обед. Сейчас уже не мечтаю о какой-то роли. Если мне что-то предлагают, то соглашаюсь, если хватит сил. Мой муж Саша Лазарев 50 лет в театре прослужил, играл до конца жизни. И он мне говорил: "Знаешь, какая у меня, Светка, мечта? Маленькая роль в конце спектакля. Чтобы как можно меньше текста и мизансцена была сидячая, а лучше лежачая. И был чай и угощения!" Он смеялся, конечно. Но мечта что-то создать - это удел молодых. Когда ты наигрался и в театре, и в кино, мечты притупляются. Лишь бы собраться с силами, выйти на свой спектакль, провести три часа на сцене.

Вы в 90-е годы на несколько лет из кино пропадали. Ролей не было?

Светлана Немоляева: Я уже не помню. Там вообще было затишье в кино и на телевидении. Театры работали, но, насколько я помню, была проблема со зрителем. Не так, как раньше, люди на спектакли ходили.

На профессию серьезно повлияли деньги, которые диктуют свои правила. Поэтому нет того качества, какое было у бессребреников

Мы все равно нынешнее российское кино сравниваем с советским.

Можно их как-то рядом поставить?

Светлана Немоляева: Нет, конечно. Но я дилетант во всем, что касается современного кино. Правда, очень хорошо знаю советское. Но по тому, что вижу на фестивалях и где сама снимаюсь, могу честно сказать: мы не достигаем уровня советского кино, к сожалению. Я считаю, что на профессию серьезно повлияли деньги, которые диктуют свои правила. Поэтому нет того качества, какое было у бессребреников. Может быть, и не было бы шедевров у Данелии и Рязанова, если б у них были такие продюсеры, которые все время подгоняют: быстрее, быстрее, быстрее, репетировать не надо, просто скажите текст. Все достигается трудом, надо работать, репетировать, искать образ, что-то откидывать, иметь на это время. И тогда получается то, что вы смотрите и не можете забыть. И советские картины неравнозначны, но есть несколько десятков фильмов, которые вы не забудете никогда. А сегодня на площадке тебе говорят: "Текст знаешь?" Я всегда знаю. И тогда быстро снимаем. Продюсер нависает как дамоклов меч, чтобы уложиться в смету.

А среди ваших картин у вас есть любимые?

Светлана Немоляева: Я люблю рязановские фильмы. Они сделали мою судьбу и творчески были очень интересными. И встреча с самим Рязановым была счастьем. Он очень талантливый человек, это стимулирует всех, кто его окружает. Все смотрят на лидера. И он хорошо чувствовал актеров. Сценарий писал, зная, какой артист будет играть, с учетом индивидуальности. Это бесценное качество. И Данелия был таким же. А несколько лет назад у меня была встреча еще с одним интересным режиссером совершенно другой формации, направления, школы. Это Рустам Хамдамов. Его сложно сравнивать с тем же Рязановым, настолько они разные. Нельзя же сказать, какой цвет лучше, черный или красный. Хамдамов по-другому работает с актерами, видит кадр, выстраивает сюжет, но это тоже художник!

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