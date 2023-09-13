Анатолий Васильев: «Мосфильм» – это моя родина»

«Сам знаю и молодёжи всегда говорю: если ты не работаешь, если ты с кондачка всё делаешь, то профессия за себя отомстит. Отомстит внезапно, при народе», – не сомневается Анатолий Васильев.

© Кадр из сериала "Сваты"

Народный артист РФ снялся более чем в 60 картинах. Наибольшую известность ему принёс «Экипаж» Александра Митты. Фильм был снят на западе Москвы на киностудии «Мосфильм».

Видео дня

Васильев стал звездой экрана, сыграв роль отважного пилота в «Экипаже».

– Анатолий Александрович, какие места в Западном округе дороги вашему сердцу?

– «Мосфильм» – это моя родина, это моё рождение. Я попал на «Мосфильм» в такой коллектив, среди таких людей оказался: Смоктуновский, Скобцева, Вася Ливанов – кого там только не было. Сергей Фёдорович Бондарчук просто взял меня, актёра театра, за руку и привёл на киностудию. И сразу мне дал главную роль. Это была картина «Степь», снятая в Хомутовской степи по мотивам одноимённой повести Чехова. Потом я у Бондарчука снимался в «Борисе Годунове». Поэтому для меня «Мосфильм» – это моя другая совершенно жизнь, это моё открытие внутреннее.

Единственное, что у меня не получилось: я рассчитывал, что уж точно я к Шукшину попаду на «Я пришёл дать вам волю». И вдруг такое. Его не стало…

– Каким он был в жизни, Василий Шукшин, с которым вы дружили?

– У него часто желваки ходили. Вася заводился по поводу любой несправедливости: так нельзя, так нечестно. Он человек чистой души был. Шукшин по характеру был таким, каким зритель его увидел в «Калине красной». Вася – это надёга, это сила, мощь. А ещё огромная доброта у него была и отзывчивость. Он человеку, который в беду попал, всегда помогал. А вот с сильными мира сего, с крупными чиновниками от кино Василий Шукшин часто вступал в жёсткие споры, для него не существовало статуса и важнее всего была творческая правда. В этом они были похожи с Сергеем Бондарчуком. Поэтому они и ладили очень хорошо и в работе, и в жизни.

– Интересно ещё услышать ваши воспоминания о прославленном режиссёре Сергее Бондарчуке, с которым вы дружили и у которого снимались.

– Бондарчуку были присущи невероятная харизма, мощный эффект присутствия. Помню, идёт раут какой-то на «Мосфильме». Заходит Сергей Фёдорович. Энергия такая, что все взоры сразу на него обращались. Он, не спеша, чмок-чмок покуривая трубку, идёт по залу, останавливается, если кого-то увидел, начинает общаться. Он становился центром. Сила такая была в нём, и – любовь к людям, уважение и достоинство.

– Если хочется развеяться, какое место выберете в ЗАО?

– Воробьёвы горы. Место удивительное.

Актер признался нашей газете, что в свободное время занимается живописью. А по городу передвигается на электросамокате.

КСТАТИ