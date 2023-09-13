Коул и Фиби из «Зачарованных» встретились почти 20 лет спустя
Сериал «Зачарованные» стал хитом на стыке веков. Поклонники на протяжении восьми сезонов следили за судьбами героев.
И просто не могли не обрадоваться случайно состоявшейся встречи двух экранных влюбленных — Фиби и Коула.
Сериал «Зачарованные» был невероятно популярен в конце 90-х и начале 2000-х. И, конечно, у поклонников истории о трех сестрах ведьмах были свои любимые персонажи. Кто-то был без ума от Пайпер и Лео, кто-то от Прю и Энди, а кто-то от Коула и Фиби.
Именно у них, у Фиби и Коула — ведьмы и демона — было больше всего фанатов. Еще бы, ведь запретная любовь и невероятная страсть всегда вызывали повышенный интерес со стороны зрителей.
И вот, спустя почти 20 лет актеры, игравшие в любовь на площадке «Зачарованных», Алисса Милано и Джулиан МакМэхон встретились в Париже на конференции Empire Conventions.
О случайной радости рассказала Алисса, опубликовав в социальных сетях фотографии с давним другом.
Напомним, что первая серия «Зачарованных» вышла аж в 1998 году. Сериал продлился восемь сезонов и имел большой успех. Сейчас Милано 50 лет, а Джулиану в конце июля исполнилось 55 лет, но как отмечают в сети, артисты не сильно изменились, в отличие от других героев фэнтезийного проекта.