Коул и Фиби из «Зачарованных» встретились почти 20 лет спустя

Сериал «Зачарованные» стал хитом на стыке веков. Поклонники на протяжении восьми сезонов следили за судьбами героев.

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И просто не могли не обрадоваться случайно состоявшейся встречи двух экранных влюбленных — Фиби и Коула.

Сериал «Зачарованные» был невероятно популярен в конце 90-х и начале 2000-х. И, конечно, у поклонников истории о трех сестрах ведьмах были свои любимые персонажи. Кто-то был без ума от Пайпер и Лео, кто-то от Прю и Энди, а кто-то от Коула и Фиби.

Именно у них, у Фиби и Коула — ведьмы и демона — было больше всего фанатов. Еще бы, ведь запретная любовь и невероятная страсть всегда вызывали повышенный интерес со стороны зрителей.

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И вот, спустя почти 20 лет актеры, игравшие в любовь на площадке «Зачарованных», Алисса Милано и Джулиан МакМэхон встретились в Париже на конференции Empire Conventions.

О случайной радости рассказала Алисса, опубликовав в социальных сетях фотографии с давним другом.

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