Умер актер из "Танго нашего детства" и "Возвращения" Самвел Саркисян
12 сентября, незадолго до своего 68-летия, ушел из жизни советский и армянский актер кино и театра Самвел Саркисян - Армен из мелодрамы Альберта Мкртчяна, младшего брата Фрунзе Мкртчяна, "Танго нашего детства". Картина вышла в 1981 году.
Кроме того артист сыграл в "Возвращении", "Женихе из цирка", "Цене жизни".
Саркисян родился 18 сентября 1955 года в Еревана. В 1975-м окончил Ереванский театральный институт. В 70-80-е годах - актер Ленинаканского драматического театра имени Асканаза Мравяна, с 1990-го - Ереванского академического театра имени Сундукяна.
В 2014 году актер был награжден золотой медалью министерства культуры Армении.
"С глубокой скорбью сообщаем о кончине актера Самвела Саркисяна. Выражаем наши соболезнования его родным и коллегам", - говорится в заявлении Союза театральных деятелей Армении. Причина смерти не уточнена.