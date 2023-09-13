Умер актер из "Танго нашего детства" и "Возвращения" Самвел Саркисян

12 сентября, незадолго до своего 68-летия, ушел из жизни советский и армянский актер кино и театра Самвел Саркисян - Армен из мелодрамы Альберта Мкртчяна, младшего брата Фрунзе Мкртчяна, "Танго нашего детства". Картина вышла в 1981 году.

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Кроме того артист сыграл в "Возвращении", "Женихе из цирка", "Цене жизни".

Саркисян родился 18 сентября 1955 года в Еревана. В 1975-м окончил Ереванский театральный институт. В 70-80-е годах - актер Ленинаканского драматического театра имени Асканаза Мравяна, с 1990-го - Ереванского академического театра имени Сундукяна.

В 2014 году актер был награжден золотой медалью министерства культуры Армении.