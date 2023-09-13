Часто люди при просмотре сериалов и фильмов про подростков, удивляются возрасту актеров. Многим исполнителям уже далеко за 20, а они все еще играют тинейджеров. Казалось бы, логичнее было взять молодых актеров, подходящих для исполнения таких ролей. Но почему-то в Голливуде сложилась другая традиция.

© Кадр из сериала "Милые обманщицы"

«Рамблер» разобрался, почему взрослые актеры играют подростков.

Видео дня

Феномен «кастинг Доусона»

Явление «кастинг Доусона» появилось после сериала «Бухта Доусона», в котором режиссер отбирал на роли 15-летних подростков взрослых актеров.

Вслед за ним создатели подростковых драм — сериала «Хор», «Сплетница» и «Милые обманщицы», стали использовать ту же стратегию. Феномен «кастинг Доусона» распространился не только на кино, но еще и на телевидение.

Такие решения не всегда очевидны для зрителя — иногда люди даже не замечают, что актеры, исполняющие подростков, гораздо старше своих героев. Но в некоторых сериалах — например в «Хоре» школьнику (Кори Монтейту) на момент съемок было 27 лет, а его учителю (Мэттью Моррисону) — 31 год.

Реальная причина

На самом деле студии не особо рады брать актеров, которые гораздо старше героев. Однако они вынуждены это делать из-за особенностей законодательства США. Количество рабочих часов у подростков строго ограничено, и увеличивать его нельзя. А в условиях ненормированного съемочного дня это очень неудобно.

В длинных сериалах подростки тоже не играют. Это связано с тем, что внешность тинейджера может кардинально измениться, и он уже не сможет исполнять ту же роль. Внезапная слава тоже неоднозначно влияет на подростков, поэтому работать с ними довольно сложно.

Но на самом деле эта тенденция имеет и негативные последствия. Всем известно, что подростки любят ассоциировать себя с героями. А взрослые исполнители зачастую выглядят гораздо лучше чем тинейджеры — у них нет проблем с кожей, лишнего веса и проблем, характерных для переходного возраста. Поэтому у подростков, которые и являются целевой аудиторией, часто появляются комплексы относительно своей внешности.

Еще одной причиной такого эйджизма в кинематогрофе считается специфика ролей. Если вспоминать популярные молодежные сериалы — “Эйфорию” или “Милых обманщиц”, то можно заметить, что герои ведут себя довольно эмоционально.