8 отличных фильмов в жанре неонуар

Девы в беде и роковые красавицы, главный герой, которого водят за нос, и загадки ценою в жизнь — элементы классического голливудского нуара, который полвека назад получил приставку "нео" и продолжает успешно эволюционировать.

© Ревизор

По случаю скорой онлайн-премьеры фильма "Кентавр" в Окко - триллера о поиске маньяка с Юрой Борисовым, вспоминаем лучшие фильмы неонуарного жанра.

Видео дня

"Кентавр"

Саша не любит стоять в пробках и таксует только по ночам. Парень любит скрашивать поездки по сонным московским улицам беседами, и умеет расположить к откровенности любого клиента. Правда, с очаровательной и сексуальной блондинкой Лизой разговор поначалу не задается. Девушку оскорбляет предположение водителя, о ее принадлежности к первой древнейшей профессии. Однако после прибытия в пункт назначения Лиза предлагает Саше щедрый гонорар за ночь в роли личного водителя.

Тем временем, вот уже несколько дней неизвестный преступник лишает девушек жизни. И есть основания подозревать, что Александр — тот самый маньяк.

"Драйв"

Ревизор

У молчаливого водителя из Лос-Анджелеса нет имени, никому не нужно его знать. Днем он — автомеханик и каскадер, рискующий на съемочных площадках Голливуда, а вечерами оказывает уникальные услуги на криминальной изнанке Города Ангелов. Он помогает гангстерам скрыть с мест ограблений, каждая миссия заканчивается успешно, благодаря четкому следованию внутреннему кодексу, который он сам придумал. Герой никогда не работает с одним заказчиком дважды и не ждет дольше пяти минут. Но после знакомства с замужней соседкой Айрин гонщику приходится забыть об осторожности и правилах. Женщине, в которую он влюблен, угрожает опасность, и водитель готов на все, чтобы ее спасти.

"Море соблазна"

Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй воссоединяются на экране после "Интерстеллара", чтобы прожить запутанную, тревожную историю, в которой переплелись детские фантазии, тропический остров и искусственный интеллект. Кто-то может сказать, что ветерану Ирака Бейкеру Джиллу не повезло. Вернувшись с войны герой обнаружил, что жена, забрав маленького сына, ушла к другому. Тогда Бейкер убежал от гнетущих воспоминаний на островок близ Кубы и посвятил себя любимой рыбалке. Точно капитан Ахав, посвятившему жизнь охоте на белого кита Моби Дика, наш герой одержим гигантским тунцом, которого прозвал Правосудие. Рыба четырежды попадалась на крючок его спиннинга, но каждый раз ей удавалось уйти. Бейкер думает только о ней, и только ей подчиняет свое расписание. Но планы о ловле тунца приходится отложить, когда на остров приезжает бывшая жена, вынашивающая дикий, кровавый план.

"Под Сильвер-Лэйк"

Сэму — жителю лос-анджелесского района Сильвер-Лэйк — никак не удается повзрослеть. Вместо того чтобы устроиться, наконец, на работу, парень покуривает травку, наблюдает в бинокль за полуобнаженными леди и увлекается конспирологическими теориями. Его долги по аренде растут, его одежда пропахла скунсами, но наш герой старается этого не замечать. Зато он умеет видеть неочевидные связи между событиями. После того как очаровательная соседка Сара бесследно исчезает, Сэм начинает собственное расследование, опираясь на улики, которые оставляет ему город. Рекламные щиты, дорожные знаки, подслушанные реплики случайных прохожих ведут кидалта по следу глобального заговора. И вполне может оказаться, что это не бред.

"Черная орхидея"

Ревизор

Король психологических триллеров и криминальных драм Брайан Де Пальма заходит на территорию классического нуара, чтобы попытаться разгадать самую волнительную тру-крайм загадку в истории Лос-Анджелеса. Детективы полиции Дуайт Блейхерт и Ли Бланшар могли стать профессиональными боксерами, но выбрали службу закону. После сенсационного поединка на ринге герои становятся напарниками, и, кажется, лучшего дуэта не сыскать. Когда на пустыре возле дома известного мафиози находят расчлененный труп начинающей актрисы Элизабет Шорт, которую газетчики прозвали Черным Георгином, Ли оставляет все дела и, забыв о сне и еде, берется за поиск убийцы. Блейхерт, хотя и не разделяет одержимости друга, старается во всем ему помогать. Расследование заводит Дуайта в богатое предместье, жителям которого есть что скрывать.

"Казнь"

Режиссер клипов Оксимирона, Ленинграда, Дельфина и Хаски Ладо Кватания врывается в большое кино с мрачным триллером о долгой охоте на маньяка. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов празднует повышение. Близнецы-маньяки, терроризирующие юг страны, на которых он охотился десять лет, были признаны виновными, и смертный приговор уже приведен в исполнение. Когда очередной жертве серийника удается спастись, становится понятно, что карьера и авторитет Давыдова построены на следственной ошибке. Чтобы искупить вину за расстрел невиновных, Исса достает дело из архива и отправляется к дому на окраине леса, где садист держал выжившую девушку.

"Отвязные каникулы"

Беспощадный голливудский панк и провокатор Хармони Корин, подаривший миру "Деток" и "Гуммо", разоблачает поколение Ютуба в авторской драме с Джеймсом Франко и Селеной Гомес. Скоро весенние каникулы, и ученики колледжа собираются во Флориду, чтобы хорошенько оттянуться. Так же планирую сделать лучшие подружки, знакомые с самого детства. Если Брит, Кэнди и Котти — действительно дерзкие девчонки, хорошо знакомые с запрещенными веществами, алкоголем и беспорядочным сексом, то Фейт совсем не них не похожа. Она посещает собрания христианской молодежи, и на пляже собирается не только загорать, но и молиться. Правда, до побережья нужно еще добраться, а у подружек совсем нет денег. В поисках решения финансовых проблем, студентки связывается со странным типом по прозвищу Чужой, который помогает героиням начать гангстерскую карьеру.

"Неоновый демон"

Ревизор