Пережившая концлагеря актриса Ева Фахиди умерла на 98-м году жизни

11 сентября, за месяц до своего 98-летия, ушла из жизни Ева Фахиди, писательница, актриса и танцовщица, пережившая Холокост. Об этом сообщили в Мемориальном фонде Бухенвальда.

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"С большой печалью мы узнали, что Ева Фахиди-Пуштаи, пережившая концентрационные лагеря Освенцим и Бухенвальд, умерла в Будапеште", - говорится в заявление Фонда.

Фахиди родилась в Дебрецене в 1925 году в семье евреев, затем крестившихся. Училась в католической школе для девочек.

В апреле 1944-го семья девушки была схвачена венгерскими жандармами и отравлена в гетто. В мае их перевезли в вагонах для скота в Освенцим. В ходе "отбора", проведенного Йозефом Менгеле, мать и 11-летняя сестра Евы были отправлены в газовую камеру. Отец девочек вскоре умер в лагере. Всего нацисты убили 49 членов семьи Фахиди.

Летом 1944-го Еву перевезли в Бухенвальд. В 1945-м девушке удалось бежать и после победы Советской Армии вернуться в Венгрию.