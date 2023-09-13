Актеры, которые нашли свою любовь на съемках
Многие актеры играют так, что им сложно не поверить, особенно это касается любовных сцен. Зрители теряются в догадках, пытаясь понять, почему эмоции выглядят так натурально.
Но секрет в том, что многие исполнители показывают свои реальные чувства. Они действительно влюбляются в партнеров по фильмам, и поэтому их эмоции выглядят такими естественными. Некоторых фанатов это расстраивает, а других, наоборот, очень радует воплощение экранных пар в жизни.
“Рамблер” разобрался, какие актеры влюбились на съемках в своих коллег.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус впервые встретились в 1992 году на съемках фильма “Ветчина, ветчина”. Однако, несмотря на обилие откровенных сцен между актерами, чувства тогда не вспыхнули.
Но вот в 2008 году на съемках фильма “Вики Кристина Барселона” между Хавьером и Пенелопой завязался роман. Бардем помогал актрисе вжиться в роль и постоянно репетировал вместе с ней. В 2010 году пара сыграла тайную свадьбу. Спустя год Пенелопа родила сына Леонардо, а в 2013 у пары появилась дочка Луна.
Джастин Теру и Дженнифер Энистон
В 2005 году Энистон рассталась с Брэдом Питтом, который ушел к Анджелине Джоли. Она очень тяжело переживала развод. Но спустя пять лет на съемках “Жажды странствий” актриса познакомилась с Теру.
Между ними вспыхнула страсть и через два года пара объявила о помолвке. Однако их роман продлился недолго, и в 2016 году актеры объявили о расставании.
Том Круз и Николь Кидман
Впервые Том Круз и Николь Кидман встретились в 1990 году на съемках ленты “Дни грома”. Актеры сразу понравились друг другу и между ними возникла связь.
В том же году Круз развелся со своей женой Мими Роджерс и сыграл свадьбу с Кидман. В браке у актрисы случилась внематочная беременность, после чего пара удочерила девочку Изабеллу, а затем усыновила еще одного ребенка, дав ему имя Коннор.
Съемки в фильме Стэнли Кубрика “С широко закрытыми глазами” стали для пары переломным моментом. Режиссер постоянно провоцировал Круза на ревность, заставлял супругов ночевать в спальне их героев. На съемках фильма актеры много ругались и отношения постепенно сошли на нет — в 2001 году пара решила развестись.