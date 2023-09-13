8 пар из кино с большой разницей в возрасте, которую вы точно не замечали

Где возраст точно не имеет значения, так это в кино! Наверняка вы и не заметили большую разницу в возрасте актеров — предлагаем удивиться вместе с нами.

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Уилл Смит и Марго Робби

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Разница в возрасте этих актеров далеко не пять и не десять лет. Их разделяют 22 года. Марго Робби на момент съемок в фильме про финансовые аферы «Фокус» было 24, а Уиллу Смиту уже под 50. Согласитесь, пара выглядит вполне гармонично и разница в возрасте совсем не бросается в глаза.

Энн Хэтэуэй и Стив Карелл

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При просмотре голливудской шпионской комедии «Напряги извилины» вас скорее смутят виды российской глубинки, которые нашу страну напоминают лишь отдаленно, чем возраст главных героев. А разница между Энн Хэтэуэй и Стивом Кареллом солидная — ровно 20 лет: ему в кадре 45, а ей 25.

Гвинет Пэлтроу и Майкл Дуглас

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Разница в 20 лет кажется не такой уж значительной, когда заходит речь о тандеме Майкла Дугласа и Гвинет Пэлтроу в фильме, который успел стать классикой Голливуда, — «Идеальное убийство» 1998 года. Пару 54-летнему актеру составила 26-летняя актриса. Несложно подсчитать разницу в возрасте — целых 28 лет.

Оливия Уайлд и Лиам Нисон

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61-летний Лиам Нисон, откровенно говоря, на 30 в кадре не выглядит, но рядом с 29-летней звездой «Доктора Хауса» смотрится уместно. А ведь пару из фильма «Третья персона» в жизни разделяют 32 года. Тот случай, когда фраза «в дочки годится» не эмоциональное оскорбление, а суровая правда.

Колин Ферт и Эмма Стоун

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Ретроантураж Эмме Стоун к лицу — точный возраст актрисы на момент съемок отгадать будет непросто, ей с одинаковым успехом можно дать 19 и 29. Эмме, к слову, было 25 лет. А ее партнер по фильму «Магия лунного света» тем временем разменял шестой десяток: Колину Ферту в кадре 53 года.

Ричард Гир и Вайнона Райдер

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Герои Ричарда Гира и Вайноны Райдер в мелодраме «Осень в Нью-Йорке» выглядят практически ровесниками, если не зацикливаться на благородной седине актера. В жизни разница солидная — 22 года. Ричард снимался в 51 год, а Вайнона — в 29 лет.

Кэтрин Зета-Джонс и Шон Коннери

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Разница в возрасте между героями «Западни» обыграна сценарием, но, на наш взгляд, догадаться, что в жизни актеров разделяет 39 лет, непросто. Кэтрин Зете-Джонс во время съемок в проекте было 29, а Шону Коннери 68. Что не помешало химии на экране.

Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон

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