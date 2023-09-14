Как выглядит и чем живет наследница актерской династии Лавроненко

Несмотря на то, что Константин Лавроненко является первым актером из России, который удостоился приза за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале, международных успех в кинематографе к нему пришел не сразу.

© Veasy

Интересно, что получив два высших образования, он успешно работал в театре, еще в будучи студентом дебютировал в кино.

Видео дня

Однако, в один момент решил завязать с творчеством и ушел в ресторанный бизнес. Из воспоминаний Лавроненко:

«Я успел поработать и водителем, и в такси и маркетологом, пока не нашел себя и не понял, что моя душа тянется к искусству, к любимой профессии».

Слава и призвание пришли к Константину Николаевичу только вначале нулевых, а настоящей звездой мирового масштаба он стал после выхода картины Звягинцева «Возвращение», где он сыграл главную роль. А уже через четыре года российский артист удостоился золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале.

62-летний Лавроненко и сейчас продолжает ежегодно пополнять свою фильмографию новыми яркими проектами. К примеру, из последнего, поклонники могли видеть актера в комедии «Последний богатырь», «Аванпост», «Содержанки», «Чикатило», «Сирийская соната», «Раневская».

Личная жизнь актера театра и кино также можно сказать, что сложилась успешно, как и его карьера. Вот уже 36 лет Константин Николаевич верен жене-актрисе Лидии Петраковой.

Интересно, что на момент знакомства и начала романтических отношений с будущей супругой, Лидия была замужем, но ради Лавроненко развелась с мужем и ушла к нему.

Veasy

В этом браке артист стал отцом, с Лидией у них родилась дочь.

«Ушел в ресторанный бизнес как раз в тяжелое для моей семьи время, чтобы прокормить жену и дочь» — вспоминает Константин.

Наследница актерской династии пошла по стопам родителей. Окончив школу-студию МХАТа, Ксения приступила к профессиональной деятельности, стала задействована в спектаклях.

Veasy

За последние несколько лет дочь звезды экрана уже успела сыграть в нескольких постановках. Среди них следует выделить «Жанну д’Арк», «Отпуск без конца», «Влюбленного Шекспира» и «Сделано в СССР». Последний из этих спектаклей будет представлен в филиале Театра имени Пушкина.

32-летняя Ксения Лавроненко совершая первые шаги в творчестве, уже вызывает интерес и восхищение публики. Многие считают, что её талант и страсть к искусству, унаследованные от отца, обеспечат ей место среди великих актеров не только в театре, но и в кино.