Как выглядит и чем живет наследница актерской династии Лавроненко
Несмотря на то, что Константин Лавроненко является первым актером из России, который удостоился приза за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале, международных успех в кинематографе к нему пришел не сразу.
Интересно, что получив два высших образования, он успешно работал в театре, еще в будучи студентом дебютировал в кино.
Однако, в один момент решил завязать с творчеством и ушел в ресторанный бизнес. Из воспоминаний Лавроненко:
«Я успел поработать и водителем, и в такси и маркетологом, пока не нашел себя и не понял, что моя душа тянется к искусству, к любимой профессии».
Слава и призвание пришли к Константину Николаевичу только вначале нулевых, а настоящей звездой мирового масштаба он стал после выхода картины Звягинцева «Возвращение», где он сыграл главную роль. А уже через четыре года российский артист удостоился золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале.
62-летний Лавроненко и сейчас продолжает ежегодно пополнять свою фильмографию новыми яркими проектами. К примеру, из последнего, поклонники могли видеть актера в комедии «Последний богатырь», «Аванпост», «Содержанки», «Чикатило», «Сирийская соната», «Раневская».
Личная жизнь актера театра и кино также можно сказать, что сложилась успешно, как и его карьера. Вот уже 36 лет Константин Николаевич верен жене-актрисе Лидии Петраковой.
Интересно, что на момент знакомства и начала романтических отношений с будущей супругой, Лидия была замужем, но ради Лавроненко развелась с мужем и ушла к нему.
В этом браке артист стал отцом, с Лидией у них родилась дочь.
«Ушел в ресторанный бизнес как раз в тяжелое для моей семьи время, чтобы прокормить жену и дочь» — вспоминает Константин.
Наследница актерской династии пошла по стопам родителей. Окончив школу-студию МХАТа, Ксения приступила к профессиональной деятельности, стала задействована в спектаклях.
За последние несколько лет дочь звезды экрана уже успела сыграть в нескольких постановках. Среди них следует выделить «Жанну д’Арк», «Отпуск без конца», «Влюбленного Шекспира» и «Сделано в СССР». Последний из этих спектаклей будет представлен в филиале Театра имени Пушкина.
32-летняя Ксения Лавроненко совершая первые шаги в творчестве, уже вызывает интерес и восхищение публики. Многие считают, что её талант и страсть к искусству, унаследованные от отца, обеспечат ей место среди великих актеров не только в театре, но и в кино.
Наследница Константина Лавроненко в 2020-м вышла замуж, но внуками родителей пока еще не порадовала.
20 лет муж француз запрещал видеться с дочерью: Тюремный срок, голодовка, вмешательство В.В.Путина и счастливый финал истории Н.Захаровой
Александр Носик: Слухи о бесплодии, первый ребенок в 51 год и таинственная жена актера, вдвое моложе него
Потеряла сестру-двойняшку, рьяно заступалась за Цивина и Дрожжину и в свои 59 даст фору на пилоне молодым: Как живет Елена Старостина